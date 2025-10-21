Caso $LIBRA: vuelven a citar a Javier Milei y confirman que más de mil argentinos operaron con la criptomoneda

La comisión investigadora del caso $LIBRA en Diputados se reunió este martes sin invitados, pero accedió a información que podría cambiar el rumbo de la causa: una plataforma implicada, Ripio , informó que hay más de mil argentinos que accedieron al token de la criptomoneda. Javier Milei había dicho que casi no había ciudadanos locales que operaron.

Ante esa inconsistencia, la comisión determinó citar al Presidente a dar explicaciones, con la certeza de que no asistirá, como tampoco lo hizo ningún funcionario convocado, favorecidos por un fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi , que impidió que fueran llevados por la fuerza.

La comisión funcionó con mayoría opositora y la presencia de aliados del Gobierno (como el radical violeta Mariano Campero ), que el 9 de noviembre deberán emitir un informe final. Sabrina Selva (Unión por la Patria) sugirió que tal vez sea buena idea estirar los plazos.

En la oposición hay certezas de tener elementos para acusar a Milei de mal desempeño y posible participación en una estafa, por haber tenido información privilegiada de $LIBRA cuando publicó su tuit de promoción, que subió el precio de la cripto y luego se derrumbó. El desafío que resta, coinciden diputados de todas las fuerzas, es tener más detalles de la ruta del dinero, un tema en el que la Justicia de Estados Unidos aporta más datos que la local.

Un dato que llegó a la comisión, a partir de un rastreo de la información de la exchange Binance , ayudaría a cumplir este objetivo. Se identificaron movimientos en una billetera que implican a Hayden Davis (dueño de $LIBRA) y el empresario cripto Mauricio Novelli.

Fue una transferencia el 3 de febrero, antes de la reunión de Novelli con Milei en la Casa Rosada. También coincidió con la apertura de una caja de seguridad del empresario y su madre, que vaciaron luego del accidentado lanzamiento de $LIBRA. Con este dato, uno de los querellantes, Martín Romeo, pidió la detención de Novelli. Además, Selva informó que Binance, detectó movimientos del español Manuel Terrones Godoy, otro de los jóvenes empresarios cripto que frecuentó a Milei y participó (junto a Novelli y Davis) del Tech Forum de hace un año, al que asistió Milei.

Javier Milei, complicado

Como explicó Letra P, la justicia local prefiere no avanzar: por caso, no consultaron a las billeteras que fondearon $LIBRA. El único gesto de Martínez de Giorgi fue hacer lugar a una apelación para que un tribunal de alzada defina si la comisión puede pedir que vayan funcionarios por la fuerzas . Ante un pedido de Mónica Frade (Coalición Cívica), el presidente de la comisión, su compañero Maximiliano Ferraro, quedó habilitado a acudir a la Corte Suprema si el fallo de cámara no es favorable.

Monica Frade

El máximo tribunal tal vez deba intervenir cuando la comisión tenga más información que acorrale el Presidente, como la que aportó Ripio y difundió el diputado Juan Marino, de Unión por Patria (UP). Según un oficio que envió la plataforma, una de las que fondeó a $LIBRA, 1358 usuarios con residencia en Argentina usaron el token -para realizar compra o venta- luego de que fuera publicado en un tuit por Milei.

Marino emitió el video con la entrevista en la que el Presidente, dos días después de aquel posteo, dijo que había no más de cuatro o cinco argentinos que compraron $LIBRA. El jefe de Estado calculó esa vez que había no más de cinco mil usuarios, la mayoría chinos y estadounidenses.

La información de Ripio desmiente esa coartada. La plataforma estimó que hubo más de dos millones de usuarios que estaban dispuestos a operar. "Lo que dijo el Presidente es falso. Y hay que agregar lo que planteó la jueza de Estados Unidos sobre que los fondos de $LIBRA podrían estar en manos de Milei, Karina y Davis", sostuvo el diputado.

El caso Espert

La comisión resolvió, además, otras actuaciones para acceder a datos. Una definición fue requerir al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a la exjefa de Gabinete de la UTI, Florencia Zicavo, para que informen bajo qué número de expediente se tramitaron las actuaciones y la resolución que determinó el carácter reservado del informe sobre el caso $LIBRA.

La sospecha de la oposición es que esa investigación nunca se llevó a cabo. Si es así, la oposición quiere aplicar el artículo 255 del Código Penal, "ante la falta de prueba sobre la existencia o disponibilidad de dichas actuaciones", informó Ferraro.

La comisión también citó a declarar a la hermana y a la madre de Novelli, quienes participaron junto a él en el vaciamiento de sus cajas de seguridad días después del lanzamiento de $LIBRA. Fue lo que hicieron después del tuit presidencial.

Hay expectativa de conseguir datos de las exchange que confirmen la posible participación de funcionarios en las operaciones. Se pidieron datos del vocero Manuel Adorni; los diputados José Luis Espert, Martín Menem; el activista Agustín Laje y la Fundación Faro. Pisen saber si poseen billeteras en sus sistemas y conocer sus movimientos.

Por si faltaba algo, quedó implicado Espert. El diputado Rodolfo Tailhade (UP) pidió hace un mes datos de la causa que investiga un tuit del economista promocionando el token $LIBRA2, un mes después del original. El fallido candidato dijo luego que fue hackeado, pero no borró el tuit.

Tailhade sospecha que su colega firmó un contrato con Davis y pidió información a la Justicia. El juez Ramos aportó datos que los diputados estudiarán. Además, la actitud de Ramos de mostrar la causa será usada por la comisión para exigirle a Martínez Giorgi que lo imite.