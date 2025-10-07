DESPUÉS DE ESPERT

Sergio Ziliotto: "El gobierno de Javier Milei se desconectó de la realidad de la gente"

El gobernador de La Pampa fustigó al Presidente por su panic show y fue más allá. "Miremos toda la película, no la foto", marcó.

Por Letra P | Periodismo Político
"El gobierno nacional tiene otras prioridades, pretende gobernar sin las provincias", dijo este martes Ziliotto durante una conferencia de prensa en General Pico luego de inaugurar la ampliación del edificio de la Escuela N°64.

El mandatario peronista cuestionó las políticas del Gobierno, ratificó la decisión de La Pampa de sostener la inversión en educación y obra pública, y reiteró el reclamo por la deuda previsional que la Nación mantiene con su provincia.

El reclamo de La Pampa

"Fuimos la primera provincia en aceptar el desafío del Gobierno de revisar deudas recíprocas. Al hacerlo, quedó claro que La Pampa no le debe un solo peso a la Nación y que la Nación nos debe más de $400.000 millones. Desde entonces se terminaron las tratativas", sintetizó el gobernador pampeano y puntualizó que este año "el déficit previsional será de $150.000 millones".

"Hoy lo estamos cubriendo con recursos propios. Ningún gobierno anterior, de ningún signo político, dejó de transferir esos fondos", añadió.

La desconexión de Javier Milei

Consultado sobre el recital que encabezó el presidente Milei, Ziliotto consideró que no se debe "analizar el evento en sí" y mirar "toda la película, no la foto" y concluyó: "Esto marca la desconexión que tiene el gobierno nacional con la Argentina real".

"Cuando vos veías a un presidente en la campaña electoral que decía que iba a fundir a las provincias, ¿qué esperabas? Si hay algo que hemos hecho es defender a los pampeanos y estamos en el mismo camino, seguros y muy tranquilos de que estamos haciendo lo que nos corresponde", reflexionó acerca de su rol como jefe provincial y la contrastó con algunos de sus pares.

"Lo que han hecho otros gobernadores es darle gobernabilidad al Presidente. Es análisis de ellos, yo respeto todas las decisiones, no las comparto, pero aquí están las consecuencias. ¿Cómo pensaban que iba a terminar este modelo? Modelo de ajuste, de represión, de crueldad. ¿Cómo iba a impactar en el ciudadano de a pie? Un aumento de pobreza, de indigencia, de exclusión, de pérdidas de puestos de trabajo", analizó.

Finalmente, evaluó las consecuencias del escándalo que tiene en el ojo de la tormenta al libertario José Luis Espert y opinó que en el oficialismo "perdieron el activo que vinieron a vender, el de la transparencia. Hoy vemos narcotráfico, coimas y corrupción".

