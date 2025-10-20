Donald Trump justificó la ayuda económica a Javier Milei: "La Argentina está peleando por su vida"

Live Blog Post

Manuel Adorni, sobre la frase de Trump: "Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiese dado ayuda"

El vocero presidencial justificó la frase de Donald Trump sobre que "la Argentina está mueriendo" y pidió "entender el contexto en el que lo dijo"."Es cierto que no tenemos plata, no es ninguna novedad", señaló Manuel Adorni.

“Hay que entender el contexto en que lo dijo y a quién se lo dijo. Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiesen dado ayuda”, explicó este lunes en diálogo con La Casa Streaming.

"La Argentina tiene 2% mensual de inflación, riesgo país en torno a los 1000 puntos, se está en un período electoral en el que te tiran con todo a matar o morir", expresó. Y agregó: "Eso explicárselo a un norteamericano, a un periodista de allá que vive con 0%, 0,2% de inflación, que no sabe lo que es el riesgo país. En la definición de ellos, claramente la Argentina no es un país al que le vaya bien".

"Lo que dijo Trump es razonable en el contexto en el que lo dijo, a quien se lo dijo. Si hay algo que Trump demostró es un apoyo incondicional bajo cualquier circunstancia", completó.