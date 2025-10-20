en vivo SALVAVIDAS DE PLOMO

Donald Trump justificó la ayuda económica a Javier Milei: "La Argentina está peleando por su vida"

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición, la campañas rumbo al 26 de octubre y el acuerdo con Estados Unidos.

Donald Trump recibe a Javier Milei y Toto Caputo&nbsp;

Donald Trump recibe a Javier Milei y Toto Caputo 

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.

Sergio Massa: “Este domingo votá la bandera argentina, fuerte y al medio”

En un nuevo video difundido en redes, el líder del Frente Renovador explicó de forma clara y directa cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral.

Con tono cercano, Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Javier Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiomassa/status/1980348415897923782?s=46&partner=&hide_thread=false
Javier Milei: “Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap”

El presidente Javier Milei afirmó que el swap con los Estados Unidos solo se ejecutará “cuando se necesite”. Así lo explicó el mandatario en declaraciones televisivas y a pocas horas de que se oficializara el acuerdo entre ambos países.

“La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el mandatario en declaraciones al Canal 8 de Tucumán.

Milei y Bessent
Manuel Adorni, sobre la frase de Trump: "Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiese dado ayuda"

El vocero presidencial justificó la frase de Donald Trump sobre que "la Argentina está mueriendo" y pidió "entender el contexto en el que lo dijo"."Es cierto que no tenemos plata, no es ninguna novedad", señaló Manuel Adorni.

“Hay que entender el contexto en que lo dijo y a quién se lo dijo. Si realmente estuviésemos muriendo no nos hubiesen dado ayuda”, explicó este lunes en diálogo con La Casa Streaming.

"La Argentina tiene 2% mensual de inflación, riesgo país en torno a los 1000 puntos, se está en un período electoral en el que te tiran con todo a matar o morir", expresó. Y agregó: "Eso explicárselo a un norteamericano, a un periodista de allá que vive con 0%, 0,2% de inflación, que no sabe lo que es el riesgo país. En la definición de ellos, claramente la Argentina no es un país al que le vaya bien".

"Lo que dijo Trump es razonable en el contexto en el que lo dijo, a quien se lo dijo. Si hay algo que Trump demostró es un apoyo incondicional bajo cualquier circunstancia", completó.

Donald Trump justificó la ayuda económica a Milei: "La Argentina está peleando por su vida"

A menos de una semana de las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su respaldo económico a la Argentina y dijo que el país “está peleando por su vida”.

“La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando duro por sobrevivir, están muriendo”, remarcó el líder republicado.

Días después de recibir al presidente Javier Milei en la Casa Blanca y de advertir que para continuar con su respaldo el argentino debía ganar las elecciones, Trump volvió a referirse al país durante declaraciones a bordo del Air Force One.

“El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo”, afirmó el mandatario norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/1980274414026621018?s=46&t=Pp2orDZi_lVmKageTTgylA&partner=&hide_thread=false

Javier MIlei y Donald Trump. 
EL RELATO PARA EL 27-O

Cómo intentará Milei convencer a Trump de que ganó las elecciones

Se resigna a perder PBA. Pero apuesta al plan de expansión de Karina: salir primero, por un voto. Los 35 puntos del Morgan Stanley y cómo quedarán los recintos.
Javier Milei, Donald Trump, los gobernadores y el uranio argentino.
Aliado atómico

Quiénes son los gobernadores y los empresarios que tienen el uranio argentino que quiere Trump

El alineamiento incondicional de Javier Milei con Estados Unidos ubica al país como proveedor del mineral clave. Eduardo Eurnekian, el primer ganador.
el patio trasero que disena trump
LA QUINTA PATA

El patio trasero que diseña Trump

La Casa Blanca moldea la región a martillazos. Ballottage entre derecha y derecha, un "milagro" fallido y acoso a Nicolás Maduro. El lugar de la Argentina.

Javier MIlei y Donald Trump. 
EL RELATO PARA EL 27-O

Cómo intentará Milei convencer a Trump de que ganó las elecciones

Por  Sebastián Iñurrieta
Javier Milei, Donald Trump, los gobernadores y el uranio argentino.
Aliado atómico

Quiénes son los gobernadores y los empresarios que tienen el uranio argentino que quiere Trump

Por  Francisco Aristi
el patio trasero que disena trump
LA QUINTA PATA

El patio trasero que diseña Trump

Por  Marcelo Falak