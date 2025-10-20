Donald Trump justificó la ayuda económica a Javier Milei: "La Argentina está peleando por su vida"

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.
Sergio Massa: “Este domingo votá la bandera argentina, fuerte y al medio”
En un nuevo video difundido en redes, el líder del Frente Renovador explicó de forma clara y directa cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral.
Con tono cercano, Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Javier Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.