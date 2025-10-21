ES CON TODOS

Santa Fe: cómo es el juego a dos puntas de uno de los intendentes del peronismo que banca a Pullaro

Figuras íntimamente ligadas al baigorriense Adrián Maglia participaron de un acto de Fuerza Patria con Caren Tepp. Quiénes estuvieron y la foto que se viralizó.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Adrián Maglia, uno de los intendentes llaryoristas de Santa Fe, junto a Gisela Scaglia, la candidata de Maximiliano Pullaro.

Adrián Maglia, uno de los intendentes llaryoristas de Santa Fe, junto a Gisela Scaglia, la candidata de Maximiliano Pullaro.

El equipo más cercano al intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia -uno de los peronistas de Santa Fe que se subió al barco de Maximiliano Pullaro en Provincias Unidas-, se mostró con la candidata de Fuerza Patria Caren Tepp y despertó la sospecha del juego a dos bandas del alcalde.

Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro en un acto reciente, en la ciudad de Funes. A su derecha, el intendente Roly Santacroce.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Pullaro pone la mesa y cena con intendentes del PJ que quieren entrar al frente de gobernadores

Por  Pablo Fornero

El evento de Caren Tepp en Granadero Baigorria

La ocasión fue una actividad de campaña en la ciudad que gobierna Maglia, lindera a la frontera norte de Rosario. El lugar fue la unidad básica que el peronismo tiene en esa ciudad, cuya llave pertenece al sector que responde al alcalde. Hasta allí fue Tepp acompañada de su equipo de campaña, para un acto en el que se reunieron todas las tribus del peronismo baigorriense. La foto de la candidata de Fuerza Patria con una bandera de fondo que rezaba “Adrián Maglia conducción” no tardó en viralizarse.

Al acto, salvo Maglia, fueron todos. Estuvieron dos ediles del peronismo más cercano al jefe territorial, Natalia Annunziata y Favio Maurelli; Martín Tartarelli, el secretario de Obras Públicas que fue el candidato a concejal del alcalde en las últimas elecciones -de hecho, fue electo- y hasta estuvo Luciano Maglia, hijo del intendente y jefe de gabinete. Oriunda de otra tribu, dio el presente también Antonella García, la concejala del Movimiento Evita que fue la que más fuerza le hizo a Maglia en las últimas dos elecciones ejecutivas.

TeppMaglia
La foto de Caren Tepp con la bandera de Adrian Maglia que se viralizó.

La foto de Caren Tepp con la bandera de Adrian Maglia que se viralizó.

Los motivos de Adrián Maglia

En la campaña de Tepp no los sorprendió la presencia del maglismo en el evento. “Es la unidad del peronismo”, se vanaglorian. Quienes conocen la realidad baigorriense no dejan escapar un detalle para explicar el juego ambiguo: “Granadero Baigorria es una ciudad peronista”, dicen, y rescatan encuestas que indican que en el peor momento del justicialismo, el 40% de la ciudad decía ser peronista. Con ese panorama, la realidad local limita el juego de su intendente, siempre más cercano a los valores tradicionales y de los más subidos a la aventura pullarista.

El vínculo de Maglia con Pullaro es positivo, principalmente por las obras que el gobierno provincial encaró en la ciudad. La más icónica de ellas es la construcción del Puerto de la Música en el sur de la ciudad, a la vera del río Paraná y del puente Rosario-Victoria. El complejo contará con un estadio para eventos culturales, un desarrollo inmobiliario e incluye la urbanización del barrio que rodea al Remanso Valerio, uno de los más carenciados del norte del área metropolitana rosarina. Ese buen vínculo se tradujo en la decisión de Maglia de sumarse a Provincias Unidas.

MagliaTartarelliEnrico
Maglia y Tartarelli recorren las obras en el Remanso Valerio junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico.

Maglia y Tartarelli recorren las obras en el Remanso Valerio junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico.

El peronismo de Maximiliano Pullaro

El baigorriense forma parte del grupo de alcaldes peronistas que se referencian en el gobernador cordobés Martín Llaryora y que, con esa puerta de entrada, fueron recibidos por Pullaro. En ese grupo se encuentran el propio Maglia, Roly Santacroce -alcalde de Funes-, Enri Vallejos -intendente de Reconquista- y Jorge Berti -mandamás de Villa Constitución-, entre otros. Son los que motorizaron el lanzamiento de un nuevo espacio peronista tras un asado que compartieron con Llaryora en Funes, con foto y todo.

El grupo intentó, primero, que Agustín Rossi no sea candidato de Fuerza Patria. Así se lo hicieron saber a José Mayans, jefe de bloque del peronismo en el Senado y vicepresidente del PJ: querían un jefe territorial al tope de la boleta. No lo lograron. Atento a la jugada, Pullaro los invitó a cenar más de una vez y ungió a su ministro de Gobierno, Fabián Bastía, como interlocutor designado. “Apostamos a que le vaya bien al gobernador”, dijo Maglia tras el primer encuentro en la residencia de Pullaro en la capital santafesina, oficializando el fichaje.

Con el acuerdo cerrado, los intendentes jugaron sus cartas. Todos se sumaron a las recorridas de Gisela Scaglia, la vicegobernadora y candidata a diputada. Algunos lo hicieron con cautela, sin romper tantos puentes con su anterior espacio -como Vallejos, resaltan en Fuerza Patria- y otros se la jugaron a fondo -como Santacroce, que llegó a decir que el peronismo “quiere generar pobres para vivir del asistencialismo”-. Pullaro correspondió con obras, apoyo y hasta la oferta de integrar la lista de Provincias Unidas. Los alcaldes declinaron el convite. El nombre que más sonaba era el de Maglia.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Reconquista Enrique Vallejos, posibles socios dentro de Provincias Unidas.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Pullaro le abrió la puerta de la lista de Provincias Unidas a intendentes del PJ de Santa Fe

El gobernador recibió este martes a una delegación de alcaldes peronistas. Camaradería y buena sintonía. El grupo no quiere militar a Agustín Rossi.
La vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia y el intendente de Funes Roly Santacroce, uno de los alfiles de Llaryora en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Unidas sí, Unidos no, el otro cierre de listas de los intendentes llaryoristas

Primeros gestos del eje de alcaldes a Gisela Scaglia, la candidata de Pullaro en octubre. Integrar el frente provincial es parte de otra discusión futura.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Justicia le dio la razón al peronismo: los resultados se difundirán por provincia
ELECCIONES 2025

La Justicia le dio la razón al peronismo: los resultados se difundirán por provincia

Por  José Maldonado
Javier Milei campaña
OPERATIVO REMONTAR

Buenos Aires: tres factores sobre los que trabaja LLA para achicar a un dígito la brecha con el peronismo

Por  Juan Rubinacci
Germán Martínez (UP) habla con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, bloques de la oposición que debaten el Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: la oposición rechaza la negociación que pide Milei y avanza con dictámenes propios

Por  Mauricio Cantando
Randazzo, Monzó, Stolbizer y Danya Tavela, la mesa bonaerense de Provincias Unidas, con Juan Schiaretti 
LA AVENIDA DEL MEDIO

Provincias Unidas cierra la campaña en el interior bonaerense: rutas, campo y el desafío de los 400 mil votos

Por  José Maldonado