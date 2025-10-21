Provincias Unidas cierra la campaña en el interior bonaerense: rutas, campo y el desafío de los 400 mil votos

Florencio Randazzo , Margarita Stolbizer y Emilio Monzó concentran el cierre de campaña en el interior bonaerense con eje en el campo , rutas y la producción. Los candidatos a diputados de Provincias Unidas necesitan 400 mil votos para superar el piso del 3% y apuestan a captar el voto que en septiembre se volcó a terceras fuerzas.

Provincias Unidas enfrenta el desafío de romper la polarización. La estrategia apunta a capitalizar las caras conocidas de Randazzo, Stolbizer y Monzó en territorio productivo, lejos del conurbano donde la pelea está definida entre el peronismo y el mileísmo. Los tres recorren el interior con mensaje de gestión: Randazzo reivindica su paso por Transporte, Stolbizer refuerza su perfil anticorrupción y Monzó critica la "vetocracia" del Gobierno.

En los clubes los chicos aprenden cosas que duran para toda la vida: respeto, esfuerzo y solidaridad. Por eso hay que acompañarlos. Porque cuidar los clubes es cuidar el futuro de nuestros hijos. Y un Estado eficiente tiene que estar donde se construye comunidad. pic.twitter.com/gEB8pyp6kL

Randazzo recorrió Azul con foco en el estado de las rutas. El exministro de Transporte apuntó contra el abandono de las obras en la Ruta Nacional 3 , donde varios tramos quedaron paralizados desde diciembre. "Las rutas argentinas se convirtieron en una trampa mortal. El Gobierno Nacional dice que no hay plata, pero sí la hay. Lo que falta es gestión", escribió en sus redes sociales tras visitar la ciudad.

Emilio Monzó, tercero en la lista bonaerense de Provincias Unidas, programa una recorrida por Mar del Plata, Balcarce y Tandil para esta semana. El expresidente de la Cámara de Diputados recorrió rutas del interior productivo con un centímetro en mano para medir baches y denunciar el abandono estatal. En su última visita a Tres Arroyos planteó la creación de una universidad nacional en esa ciudad y reclamó descentralización educativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/monzoemilio/status/1980400713919590581&partner=&hide_thread=false Cada centímetro de bache en este pequeño tramo de la Ruta 3 representa el abandono de las rutas bonaerenses nacionales.



Esto es lo que ocurre cuando no hay inversión. La obra pública está tocando mínimos históricos. Activarla no es un capricho: es una urgencia. pic.twitter.com/FRDmQyfrZT — Emilio Monzó (@monzoemilio) October 20, 2025

Margarita Stolbizer, segunda en la lista, recorre Junín y ciudades de la Cuarta Sección Electoral. La diputada nacional por el GEN visitó Olavarría el viernes, donde se reunió con representantes de la Unión Industrial local. En una conferencia posterior, Stolbizer puso el foco en educación, narcotráfico y acceso a las armas. "Los que gobiernan tienen más motivos para esconderse que para salir a la luz y por eso no hay campaña", afirmó.

Los números de Provincias Unidas

Provincias Unidas necesita 400.840 votos para superar el piso del 3 por ciento del padrón bonaerense. Son 12 mil votos más que los 388 mil que Randazzo consiguió en 2021, cuando ingresó al Congreso tras el escrutinio definitivo por un margen mínimo. El aumento del padrón electoral y la baja participación complican el escenario para las fuerzas minoritarias.

Las encuestas ubican a Provincias Unidas en un rango que oscila entre 3,4 y 4,1 por ciento. La pelea por la tercera banca se define en márgenes estrechos donde cada punto cuenta. El Frente de Izquierda aparece en mediciones similares, lo que marca una competencia directa por el tercer puesto.

El contexto electoral agrava el desafío. La polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza puede llevarse el 80 por ciento de los votos, según las estimaciones que manejan en el espacio. El 20 por ciento restante se fragmenta entre Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Potencia y otras listas menores.

Provincias Unidas apunta a captar el electorado que en las elecciones provinciales del 7 de septiembre votó a Somos Buenos Aires y a Hechos, el frente de los hermanos Passaglia. Somos sacó 5,25 por ciento a nivel provincial con 424.671 votos y quedó tercero detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. En la Segunda Sección, Hechos logró 24 puntos y tres bancas para la Legislatura bonaerense.

Ese mismo electorado está en la mira de Diego Santilli. El candidato de La Libertad Avanza empezó acercamientos con intendentes que lideraron esas terceras fuerzas. Javier Milei se mostró con Santiago Passaglia en San Nicolás hace diez días. Pablo Petrecca, jefe comunal de Junín que encabezó la lista de Somos, visitó la Casa Rosada y el Gobierno nacional habilitó fondos para obras en su distrito.