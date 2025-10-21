EL SPRINT FINAL

Javier Milei en Córdoba: "Tenemos que avanzar con las ideas de la libertad o volvemos a la esclavitud"

El Presidente cerró la campaña en la provincia con un breve discurso. Pidió el voto para que el kirchnerismo no vuelva. Poca concurrencia, pero rendidora.

Letra P | Luis Zegarra
Javier Milei fue recibido por militantes que coparon el ingreso del hotel Quinto Centenario, en Córdoba

Javier Milei llegó a Córdoba este martes, a las 17:30 horas. En el marco de un fuerte operativo, el Presidente fue escoltado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales hasta el hotel Quinto Centenario, donde hizo base antes del cierre de campaña local de La Libertad Avanza.

La convocatoria fue fijada en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó, del barrio universitario de Nueva Córdoba. La congregación se extendió por la callé Ituzaingó, hacia el norte de la ciudad. La gran mayoría de la gente presente era joven, por debajo de los 30 años. Los comercios mantuvieron sus puertas abiertas, aunque nadie ingresó a ellos mientras duró el evento abierto.

El mensaje de Javier Milei

Acompañado por su hermana Karina Milei e integrantes de la lista de LLA que encabeza Gonzalo Roca, el presidente ingresó con un auto negro, con ventanillas cerradas. En un contexto caótico, unas 3.000 personas cantaban "Milei, querido, el pueblo está contigo" y "libertad, libertad".

acto milei cordoba cierre
La militancia libertaria llegó cerca de las 18 horas para escuchar a Javier Milei

Con un megáfono, el Presidente repitió algunos logros que se adjudica a su gestión como la reducción de la pobreza y el fin de los piquetes. “Si bien entiendo que todavía falta mucho, yo nunca dije que iba a ser fácil. No se puede quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo. Por eso es que les pido que nos acompañen, porque vamos en la dirección correcta. Entiendo que es aberrante tener 30% de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos, argentinos que no comían y hoy sí comen", dijo.

El apoyo a Gonzalo Roca

"Tenemos que seguir avanzando con las ideas de la libertad o volvemos a la esclavitud del populismo del kirchnerismo", pidió en un discurso corto. Milei dijo que Córdoba fue clave para ganarle a Sergio Massa. "Les pido que este domingo nos acompañen en las urnas votando a Gonzalo Roca", pidió.

milei caravana cordoba
Javier Milei en C&oacute;rdoba

La caravana continuó unos minutos más hacia la zona del paseo del Buen Pastor.

