Finalmente, Sergio Massa no visitará Córdoba antes de las elecciones generales del próximo 22 de octubre. La confirmación del mapa que excluye a la provincia gobernada por Juan Schiaretti del itinerario final del ministro-candidato responde a varias cuestiones, entre las que se destaca una de estricto orden estratégico: la decisión de no quemar las naves en un territorio hostil y que podría resultar clave en los cálculos que empiezan a hacerse pensando en el ballotage.

Si bien la situación económica lo obliga a privilegiar al ministro por sobre el candidato, razón por la cual ya suspendió algunas visitas que tenía planificadas por el interior del país, la decisión de no pisar tierra cordobesista con la candidatura de Schiaretti todavía en el escenario responde a una definición que prioriza el mano a mano que Unión por la Patria imagina con Javier Mieli de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre.

En el massismo entienden que la campaña que se desarrolló hasta aquí no fue el momento para “ponerse agresivos”. “Fuimos mucho más buenos nosotros con ellos, que ellos con nosotros”, dicen desde las oficinas nacionales, mientras observan la manera en que el peronismo cordobés elige al oficialismo como blanco predilecto de sus ataques y cuestionamientos . Sin embargo, intentan que los sentimientos no manchen la pelota. Básicamente porque confían en que hay que seguir jugando.

Los votos de Córdoba

Desde el primer momento, el massismo planteó un partido de largo aliento. Con alargue y con penales, dijo alguna vez el propio candidato. Y en esa proyección, su equipo considera que Córdoba tendrá un rol central de cara a la segunda vuelta. Como ya contó Letra P, los números que se hacen desde la pata mediterránea de UP, y que tienen su espejo en la base histórica con la que los candidatos peronistas contaron en la provincia, la boleta del ministro podría alcanzar los 30 puntos en un eventual ballotage. No arriesgar la posibilidad de crecer desde esa base es la razón por la que Massa no contesta los ataques de Schiaretti.