Ni los dichos de Javier Milei , ni la falta de resultados de los mecanismos de control impulsados por el gobierno: en el Misterio de Finanzas de la Provincia de Córdoba entienden que la disparada del dólar se explica por la política económica de Sergio Massa . Incluso, hasta corren del escenario el clima electoral. “Si no estuvieses en medio de una elección, pasaría lo mismo”, afirman.

Como viene contando Letra P , el cordobesismo no quiere confrontar con el candidato libertario. Schiaretti elige como blanco predilecto a Massa y también cuestiona a Patricia Bullrich . Su objetivo es terminar con “la Argentina de la grieta” y, de hecho, entiende que los únicos dos proyectos que expresan esa posibilidad son los que encarna junto a Florencio Randazzo y el libertario que ganó las primarias en casi todo el país, Córdoba inclusive.

En ese marco, tanto el gobernador como su sucesor, Martín Llaryora se imaginan lidiando con una gestión nacional libertaria y empiezan a jugar sus piezas que, en este caso, implican un movimiento que no levante demasiada polvareda. Con Milei como blanco ideal del grueso de la clase política argentina, el cordobesismo trata de no atacarlo y no responsabilizarlo de lo que, están convencidos, es una consecuencia directa de las políticas aplicadas por el ministro de Economía.