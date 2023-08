Sergio Massa, junto a la candidata Gabriela Estévez y dirigencia de UP.

“Hoy empezó mi campaña, ustedes me conocen, saben como soy. No voy a descansar hasta ganar en primera vuelta”, esta fue la frase que la dirigencia invitada al almuerzo de este viernes en Villa María destacó del efusivo discurso del exponente de Unión por la Patria, Sergio Massa. La iteración de la vocación de poder no era necesaria para las 300 personas reunidas en un coqueto salón de la ciudad que gobierna el exsecretario de Obras Públicas Martín Gill. Nadie duda de su naturaleza política y capacidad de adaptación.