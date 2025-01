Senado: la oposición dialoguista obliga a Javier Milei a enviar a sus funcionarios para sesionar

En las reuniones previas para organizar las sesiones extraordinarias, Javier Milei volvió a tener problemas para administrar su vínculo con el Senado : la oposición dialoguista exigió que sus funcionarios asistan al Congreso para negociar un cronograma de actividades. Es el mismo pedido que hizo el diputado Miguel Pichetto , de Encuentro Federal, pero no fue tenido en cuenta.

Fuentes de los bloques UCR, PRO y Provincias Unidas del Senado confirmaron a Letra P que está previsto un encuentro en la cámara alta entre las autoridades de esas bancadas y funcionarios de la jefatura de Gabinete. Estarían Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR); Alfredo De Angeli (PRO) y Carlos Espínola (PU). Los partidos provinciales aún no fueron convocados y no se invitaron a referentes de Unión por la Patria.

Las fuentes señalan que la reunión sería en el despacho de Victoria Villarruel , aunque sus voceros no tenían confirmación. Sólo admitían que la vicepresidenta se reunió en varias oportunidades con jefes de bloque durante los últimos días. Como es habitual, aun cuando ejerce la presidencia, por el viaje de Milei a Estados Unidos, la titular del Senado trabaja desde su despacho del Congreso.

La última vez que la oposición dialoguista se negó a visitar la Rosada fue en julio, cuando los jefes de Diputados pidieron discutir el proyecto para eliminar las PASO. Esa vez Francos no quiso asistir y fue Lisandro Catalán , quien lo escolta en el Ministerio del Interior.

Los planes de Javier Milei

La agenda de extraordinarias en el Senado es escueta pero puede agrandarse si Diputados logra aprobar algunos de los proyectos que tratará en los próximos días, como Ficha Limpia o la eliminación de las PASO.

Antes que eso ocurra, en la cámara alta sólo pueden tratarse el proyecto para combatir el crimen organizado (anti mafia), una de las propuestas de Patricia Bullrich; y los pliegos judiciales, diplomáticos y militares.

Entre los primeros se destacan los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Sólo el de Lijo tiene dictamen pero por ahora el Gobierno no logra garantizar los dos tercios para llevarlo al recinto, porque sólo un sector de Unión por la Patria está dispuesto a acompañar.

Antes de votar a Lijo, el kirchnerismo quiere conocer los candidatos a ocupar otras vacantes judiciales, que aún no fueron enviadas; y completar el máximo tribunal con una figura afín, como la santafesina María De los Ángeles Sacnun. Milei insiste en que sólo se traten los dos pliegos juntos, por lo que aún no hay consenso cercano.

En el Senado los números no son fáciles para el Gobierno: con la expulsión del aliado Edgardo Kueider y la licencia del radical Víctor Zimmermann, sin tocar las puertas de Unión por la Patria el cuórum sólo es posible con la ayuda del resto del recinto, sin excepciones. Y hay opositores duros con Milei, como Martín Lousteau (UCR) y la larrestista Guadalupe Tagliaferri.

Agenda demorada

Aun con la reunión de este miércoles, en el Senado especulan que la actividad legislativa no empezará este mes. "Hasta febrero, acá no hay nada", aseguró a Letra P el jefe de una bancada opositora que habló con sus pares de La Libertad Avanza. De hecho, no está en agenda ninguna reunión de comisión ni sesiones. En el mejor los casos, esperan una sesión el 19 para tratar los temas que hayan avanzado.

Villarruel se mantiene expectante: desde que volvió de su gira por Córdoba, al inicio de mes, visitó casi a diario su despacho para conocer quienes empezaban a circular por el Congreso. Su principal socio en el oficialismo es Abdala, quien además debe reemplazarla cuando ella sustituye a Milei en la presidencia.

En el oficialismo de ambas cámaras no esperaban actividad en enero y se sorprendieron con la noticia de una temprana convocatoria a extraordinarias, que en principio iban a iniciar el miércoles 15. Un pedido de Martín Menem demoró su inicio hasta este lunes, pero la campana tardará en sonar. Recién la primera semana de febrero habría comisiones en Diputados, tal vez para tratar la eliminación de las PASO.

Si hay acuerdo, habrá sesión el 6, junto a Ficha limpia, el proyecto que impide candidaturas a quienes tengan dos condenas por corrupción. En la Casa Rosada aún no tienen el número para la sanción, por el rechazo del bloque de Misiones y de Pichetto.