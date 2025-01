Luis Juez quiere abandonar la presidencia del bloque PRO en el Senado: "No me siento cómodo"

Live Blog Post

Francos: "Si no nos ponemos de acuerdo seguimos como nos permita la Constitución"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que "nunca" se llegó a un acuerdo sobre el Presupuesto 2025 y que no aceptarán que "se modifiquen los objetivos del equilibrio fiscal". "Si no nos ponemos de acuerdo seguimos como nos permita la Constitución Nacional, no es ser extorsivo", consideró el funcionario.

Francos remarcó este lunes en radio Urbana Play: "Somos una minoría muy marcada y utilizamos todas las herramientas que nos permite la ley".