Mauricio Macri recibe a Luis Juez y suben las acciones de De Angeli para conducir al PRO en el Senado

Fuentes del bloque amarillo aclararon a Letra P que está prevista una charla de Juez con Macri para ultimar los detalles de la nueva conducción de la bancada. El encuentro aún no será antes de la semana próxima y será clave para el futuro del PRO en la cámara alta. "Mientras esa cumbre no se produzca, él sigue siendo jefe del bloque”, apuntaron. Cerca del senador reconocieron que hay "una charla pendiente" con el expresidente, porque hasta ahora sólo se comunicaron con emisarios.

Hasta el momento, los otros cinco miembros del bloque PRO del Senado no se pronunciaron y no se descartan nuevas rencillas internas. Por si acaso, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el misionero Enrique Goerling Lara no echaron por tierra la posibilidad de tomar el mando, pero ninguno reúne voluntades para imponerse.