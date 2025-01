Ficha limpia: Miguel Ángel Pichetto y Rovira boicotean el proyecto y la sanción queda lejos

El proyecto de Ficha limpia de Javier Milei , que impediría competir a Cristina Fernández de Kirchner , no tiene los votos garantizados para la sanción por la resistencia del diputado Miguel Ángel Pichetto y del líder misionero Carlos Rovira , quien digita cuatro votos en Diputados y dos en el Senado que resultan decisivos para construir una mayoría sin el peronismo.

Rovira, por ahora, tiene decidido que sus representantes se abstengan y de esta manera no habría ley. Pichetto, en tanto, es el presidente del heterogéneo bloque Encuentro Federal, donde conviven figuras disímiles como Emilio Monzó , Nicolás Massot , Ricardo López Murphy , Margarita Stolbizer ; el socialismo santafesino y los gobiernos de Córdoba, Entre Ríos y Chubut.

Esa vez, estas ausencias se leyeron como parte de la presión del Gobierno para que ficha limpia no se aprobara, una maniobra que incluyó la ausencia de ocho miembros de La Libertad Avanza.

El viernes, Milei envió su proyecto de ficha limpia, que al igual que el dictamen vigente prohíbe competir a quienes tengan condena en segunda instancia, pero exige que el fallo no se emita en años electorales.

De sancionarse, CFK no podría presentarse en las legislativas de este año. El texto no convence del todo a varios aliados potenciales y con el rechazo de Unión por la Patria los números son complicados.

La iniciativa, redactada por el ministro de Defensa Luis Petri, también impide que personas condenadas en segunda instancia puedan ocupar cargos como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, ni en cargos similares en la administración pública nacional.

El peso de Miguel Ángel Pichetto y Rovira

Las sesiones extraordinarias comenzaron formalmente este lunes y se extienden hasta el 21 de febrero, pero en el Congreso reconocen que la acción tardará en llegar. Las comisiones en Diputados no empezarán hasta la semana próxima y en el Senado no se espera ninguna actividad este mes.

La primera reunión de coordinación será este martes en la Casa Rosada y la presidirá el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Están invitados los jefes de bloque de Diputados, pero Pichetto ya anunció que no estará presente.

El jueves de la semana pasada, el rionegrino visitó a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y le pidió que la agenda legislativa sea debatida en el Congreso y no en la Casa Rosada. No lo consiguió y dejará su silla vacía en la Gobernación.

La ausencia le permitirá al rionegrino no inmiscuirse en Ficha Limpia y complicarle el conteo al oficialismo, que sin la totalidad de EF y el cierre con los partidos provinciales no tiene mayoría asegurada en Diputados. El oficialista Nicolás Mayoraz definirá este martes un cronograma de debate en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Más lejos está en el Senado, donde en la próxima sesión se sumará la camporista Stefanía Cora y de esa manera Unión por la Patria tendrá 34 miembros. Por la licencia del radical Víctor Zimmermann, el resto del recinto está compuesto por 37 bancas, lo justo para el cuórum.

Si Ficha Limpia es aprobada en Diputados, no podría ser sancionada en el Senado sin el voto de los dos representantes de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut). Fuentes de la provincia aseguran que por ahora la decisión de Rovira es que se abstengan, al igual que harían sus cuatro referentes en Diputados.

Por tratarse de una reforma electoral, la aprobación en ambas cámaras requiere de la mayoría de los miembros, por lo que una abstención es casi igual que un voto en contra.

Los números justos en Diputados

En la Cámara baja, sin EF y los partidos provinciales, los 129 votos para aprobar ficha limpia no están garantizados, pero tampoco falta demasiado: la suma de LLA, PRO, los bloques de la UCR y otros aliados, sin ausencias, puede escalar a 126.

Con que se sume una parte del bloque de Pichetto, la aprobación estará asegurada. El problema para el Gobierno es que esa definición tampoco llega, porque a varios miembros de esta bancada que militaron por el tema no les agrada votar una proscripción a CFK.

“Este tipo de herramientas deben ayudar a mejorar la representación, no pueden prestarse a proscribir a nadie”, sostuvo ante Letra P un diputado de EF que votó Ficha limpia en su provincia.

Pichetto, con respaldo de Monzó y Massot, podría promover modificar ese artículo del proyecto y retocar otros fragmentos, para garantizar las instancias de apelaciones de eventuales fallos por inconstitucionalidad.

Entre los partidos provinciales, el Gobierno descarta la ayuda esta vez de Salta y de Río Negro, que sancionaron leyes de ficha limpia en sus provincias; pero no puede confirmar la de Misiones, que es clave en Diputados y, sobre todo, decisivo en el Senado.

En Misiones no hay ficha limpia y Rovira no está muy interesado en instalar el debate. Sus detractores recuerdan que en 2006 la sociedad civil le puso un freno a su reelección en un plebiscito y no quiere volver a enfrentar figuras externas a la política. Mucho menos de la justicia.