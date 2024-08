Seguridad, el oasis que Patricia Bullrich le habilitó a Maximiliano Pullaro en su relación con Javier Milei

Entre lecciones de economía y stand up, Milei sólo había logrado un aplauso sostenido cuando mencionó el trabajo de Bullrich en materia de seguridad. La ministra pareciera ser la única referencia del gobierno nacional que escucha y responde a los pedidos de la Casa Gris, una sintonía fina -no exenta de algunos ruidos- que no se ve en ningún otro ámbito. Para muestra basta un botón: Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas, ya viajó nueve veces a Buenos Aires para pedir por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y no obtuvo una respuesta aún.