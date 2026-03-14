Santiago Halle: "Paraná es un ejemplo de que orden fiscal y justicia social no se contraponen"

Santiago Halle observa que algunos dirigentes reperfilan su postura de "oposición cerrada" hacia una en la que ven "pedazos de verdad en territorio ajeno”. El jefe de Gabinete de Paraná pide no abandonar la justicia social como valor principal del peronismo , pero sostiene la necesidad de respetar logros que la ciudadanía valora, como el orden macroeconómico.

En dialogo con Letra P, defiende al Estado como “un actor importante para la vida de las personas”, pero aboga por una discusión sobre qué tipo de injerencia debe tener. Aunque la entrevista en su despacho del Palacio Municipal es propuesta en tono político, Halle aprovecha ejemplos de la ciudad que gobierna Rosario Romero para introducir la gestión en la charla. "En Paraná buscamos con orden y eficiencia tener buenas políticas públicas”, marca, y ejemplifica con el nuevo sistema de transporte urbano que licitó desde cero la actual gestión, o con el parque de energía fotovoltaica, o el proceso de digitalización que encararon y ya está en la recta final de realización.

Consultado sobre candidaturas para 2027, la suya para la capital de Entre Ríos o la de Romero para la reelección o la Casa Gris , se pone el casete, aunque deja pistas. “Estamos abocados cien por ciento a la gestión. Son definiciones que se tomarán más cerca de la fecha ”, recita, y enseguida agrega: "Nuestra base en la gestión municipal es sobre lo cual tenemos que edificar lo que sea que venga luego”. "Tenemos que brindar buenos servicios, estar en el día a día y también en la planificación. Y eso nos va a posicionar o no”, señala. Si hay futuro, piensa construirlo con la gestión como modelo.

Quizás el hecho de que el peronismo esté fuera del poder en la provincia luego de 20 años, o de que Javier Milei haya irrumpido en la política argentina moviendo los cimientos de las estructuras tradicionales, hizo que la dirigencia peronista valore aspectos de la gestión nacional. Ser “permeables”, dirá Halle.

“De un tiempo a esta parte la sociedad cambió mucho. Hay un proceso de adaptación a los tiempos que es necesaria”, reconoce el funcionario. En ese sentido, entiende que el peronismo debe reconocer a la justicia social como valor principal del movimiento, pero asegura que "para llegar" deben "volver a interpretar el clima de época y de las mayorías, que cada vez son más difíciles de clasificar”.

Embed En Paraná estamos dando un paso fundamental en materia energética.

Avanzamos en el Parque Solar Fotovoltaico, una obra estratégica para el presente y el futuro de la ciudad. pic.twitter.com/UtlapQ5fs1 — Santiago Halle (@santiagojhalle) February 1, 2026

“Es difícil calificar el apoyo al Gobierno como una mayoría impermeable, pero para permear en una sociedad cada vez más volátil hay que ser permeable uno mismo y en eso el peronismo está interpretando a la sociedad. Ahí me incluyo, entendiendo que hubo cosas buenas y malas en el pasado y en el presente también. En esa visión podemos encontrar una buena síntesis en el mediano plazo”, apunta. "Acepto el orden macro como algo positivo, porque es algo que la misma ciudadanía esperaba”, agrega, y vuelve a ejemplificar con la gestión en la capital: “Paraná es un ejemplo de que orden fiscal y justicia social no se contraponen”.

Discusión 2027, un proyecto nacional

El joven funcionario sintetiza su visión desde la idea de un “Estado eficiente”, un mantra del catecismo romerista, y propone extender la discusión a todo el peronismo. Aunque este año no habrá elecciones, el peronismo entrerriano comenzó un proceso de conversación y puesta en común en algunos temas centrales. Este escenario se observa como el prolegómeno de la discusión 2027.

Para Halle, el peronismo debe apurar una propuesta nacional. "Siendo oposición tenemos que trabajar ya a nivel nacional y presentar una visión de país o de la política que sea superadora”, asegura.

Visión de país

“Nosotros tenemos una visión de país”, dispara Halle ante la consulta por la posibilidad de privilegiar los autonomismos provincialistas o construir una opción que incluya tribus del peronismo con calado nacional. Destaca legisladores nacionales con los que tiene “buen diálogo”, como Guillermo Michel o Marianela Marclay. También menciona al senador Adán Bahl, quien precedió a Romero en la intendencia; a Gustavo Bordet, que mantiene contactos con el espacio; y a la diputada Blanca Osuna, que conoce el paño.

Santiago Halle 2 Santiago Halle junto a la intendenta Rosario Romero y, el viceintendenta David Cáceres. También el edil Emiliano Gómez Tutau y las concejalas Luisina Minni y Susana Farías.

Halle afirma que su espacio político evita "caer en la idea de cerrarnos" y pide no romper puentes, ni internos ni externos. "De todos los dirigentes políticos se puede aprender algo, tanto de Cristina como de Pichetto", dice, y asegura que "esta etapa es ideal para superar esos egos".