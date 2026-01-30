Marianela Marclay: "Si tuviera que nombrar un candidato del PJ para Entre Ríos, sería Lauritto"

La diputada del PJ de Entre Ríos Marianela Marclay, sin vacaciones para la política

Marianela Marclay asumió como diputada en diciembre y no para, aunque las tardes son para sus hijas, en la pileta y en el río. De lunes a viernes la agenda política del PJ de Entre Ríos apremia. Por las mañanas, articula con la gestión municipal del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto , que integró hasta hace semanas.

Marclay tiene dos hijas. Una cursa en la universidad y la otra, en el nivel primario. Ambas están de vacaciones en Concepción del Uruguay. "El desafío es pasar tiempo con ellas, aunque no estoy de licencia. Tenemos las tardes para nosotras, para compartir también con mis sobrinos", dice la diputada.

-Por un lado, sigo dando una mano en la municipalidad. Aunque ya no estoy en funciones como secretaria de Desarrollo Social, corresponde hacer un cierre de ciclo y articular el traspaso a los nuevos funcionarios.

-¿Imagino que también el peronismo es parte de esa agenda?

-El diálogo con distintos sectores a nivel local y provincial, que viene de la campaña, es una dinámica que nunca se detuvo. Estoy muy cerca del Sindicato de la Carne, en el marco del conflicto que existe en nuestra ciudad con Tres Arroyos. Hace poco estuve en Gualeguaychú, acompañé a Guillermo Michel a una charla en Concordia sobre el proyecto de reforma laboral. También estamos trabajando en el proyecto de desendeudamiento familiar, porque muchas familias utilizan el crédito para subsistir.

La búsqueda del peronismo en Entre Ríos

En el verano de Marclay las opciones son el río, la pileta, el tiempo suspendido en un libro y en los juegos compartidos con sus hijas, pero la actividad política no cesa. La discusión sobre 2027 sobrevuela todas las conversaciones en el peronismo entrerriano y convive con los días de enero en familia. "No salí de vacaciones, pero busco los momentos que nos permiten hacer cosas juntas con mis hijas", contó Marclay a Letra P.

-¿Qué se debate en el PJ entrerriano?

-Las departamentamentales están abiertas, nos estamos reuniendo en distintas localidades. Estamos trabajando en la escucha y en la charla con los compañeros en la búsqueda de un perfil territorial que nos una de cara a 2027 para ser una propuesta competitiva.

-¿Qué le hace falta al PJ para lograr conformar una propuesta competitiva en las próximas elecciones?

-Una reconfiguración. Hay posibilidad de reordenamiento interno y muchas ganas de hacer posible una opción para 2027. Muchos dirigentes estamos trabajando.

-¿Está de acuerdo con que esa propuesta puede ser sintetizada por la candidatura de alguno de los intendentes?

-Tenemos que reordenarnos, puede ser algún intendente o exintendente, pero sobre todo debe ser un dirigente que tenga representatividad en el territorio. No damos nombres, porque lo que necesitamos es un perfil territorial.

-¿En ese marco, un candidato podría ser Lauritto?

-Podría ser Lauritto o cualquier otro peronista. Trabajo con él hace 20 años y por supuesto voy a querer que sea nuestro intendente. Conozco su capacidad, entrega y responsabilidad en cada lugar que ha ocupado. Si tuviera que decir un nombre, sería Lauritto, pero más allá de eso, hoy nos toca hablar de perfiles y no de nombres.

Lauritto Marclay Marclay junto a Lauritto, cuando la diputada era una de las funcionarias claves del intendente de Concepción del Uruguay.

-¿Y Michel?

-Asumió recién en Diputados y tiene una responsabilidad que lleva muy bien. Entiendo que el objetivo de Guillermo siempre fue darle prioridad al proyecto. No me parece que tenga intención de ser gobernador. De todas maneras, hablar de nombres para 2027 es poner el carro antes del caballo.

Las esquirlas de una cumbre

-¿El encuentro reciente del exgobernador Gustavo Bordet y el gobernador Rogelio Frigerio resintió el vínculo en el bloque de legisladores del PJ?

-Somos un bloque que dialoga. Bordet es un compañero que ha sido nuestro gobernador y que yo respeto. Nos contó sus motivos y son fundados. Fue una reunión institucional entre un exgobernador y un gobernador en funciones. La cuestión es que Frigerio no se atrevió a recibir al bloque completo cuando pedimos audiencia en conjunto. Bordet no hizo ningún acuerdo, eso es lo que quiere vender el oficialismo. Somos un bloque y trabajamos juntos.

-¿Cuál es la agenda del bloque peronista en el Congreso?

-Articulamos con los legisladores locales y provinciales, estamos recorriendo la provincia. Podemos ser una alternativa política y de gestión a la comunidad. Es lo que comunicamos. Frigerio no tiene gestión para los departamentos y las ciudades.

-¿La sociedad escucha a la oposición?

-Los peronistas estamos en un periodo de penitencia, entendimos lo que la gente no quiere, pero vamos a ser una alternativa. No queremos que un porteño venga a gobernar la provincia. No hay compromiso con los docentes, con las fuentes de trabajo, con los vecinos en general. Esos temas nos preocupan y en ellos estamos trabajando.