Rosario Romero renovó su oda al federalismo: "El país concebido desde el AMBA nos trajo muchas frustraciones"

Rosario Romero dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná con un mensaje centrado nítidamente en la gestión, aunque también deslizó conceptos políticos. "El país concebido desde el AMBA nos trajo muchas frustraciones", se despachó, con una frase que apuntó a Javier Milei pero también a los gobiernos peronistas pretéritos.

“Creemos en el valor de las normas”, sostuvo la intendenta en el comienzo del acto que se llevó a cabo en la Sala Mayo , un complejo ubicado en la Costanera de la capital de Entre Ríos . "La democracia se fortalece cuando cada institución cumple su rol sin estridencias ni atajos”, agregó. La convocatoria fue a las 8:30, aunque el discurso que se extendió por mas de una hora comenzó pasadas las 9. El salón estaba repleto de funcionarios y dirigentes de la ciudad. Por eso, resaltó la presencia de dos legisladores nacionales. La diputada Blanca Osuna ( Unión por la Patria ) y el libertario Andrés Laumann , al que la intendenta le regaló un reconocimiento. La nota fue la ausencia de funcionarios provinciales: solo estuvo el ministro de Salud Daniel Blanzaco que, si bien posó para la foto, no hizo declaración alguna.

El discurso, de 33 páginas que había adelantado Letra P , incluyó largos párrafos improvisados por la intendenta y otros que fueron modificados sobre la marcha "para que se entienda mejor". Por ejemplo, cuando dio cuenta del funcionamiento de las válvulas inteligentes de la red de agua potable.

Romero insiste desde el momento cero de su gestión con la necesidad de un Estado presente, que debe ser "facilitador". A estas exigencias le sumó la necesidad de que sea "cercano e inteligente", pero también "eficiente y activo", siempre pensando en "promover el desarrollo con firmeza para acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades". Por decisión, pero también por imperio del criterio de realidad, el gobierno local debió optimizar recursos para sobrevivir. "Tuvimos Estado presente pero sin tanta eficiencia", se explayó la mandataria ante Letra P al término del acto.

"Cuando la economía aprieta, asumimos la responsabilidad de no mirar hacia otro lado", sostuvo en la sesión, y agregó: "frente a miradas que proponen rupturas permanentes o que desvalorizan la acción pública, elegimos el camino de la administración ordenada y de la construcción de confianza. Con la eficiencia como eje para gobernar en este contexto. Porque el orden institucional también es una forma de cuidar nuestra ciudadanía".

Federalismo siempre

"Reivindicamos el federalismo como principio organizador de la Argentina y como práctica cotidiana", disparó casi al comienzo del discurso. "Las ciudades somos el primer mostrador del Estado; donde los problemas se vuelven concretos y donde las respuestas no pueden esperar", sostuvo y matizó: "por eso defendemos la autonomía municipal, el trabajo con el gobierno provincial y el gobierno nacional". La crítica fundamental es la toma de decisiones desde Buenos Aires.

"El país concebido desde el AMBA nos trajo muchos dolores y frustraciones. Somos una nación federal, ese debe ser su norte y en tal sentido hay que dar todas las batallas necesarias", dijo más adelante. Aquí, la observación es para el presente pero no se limita a él. Incluye a los gobiernos del PJ. "Mucha veces nos mandaban obras que no necesitábamos y otras importantes no se hacían", explicó luego, ante la prensa.

"Hemos perdido aportes, subsidios, coparticipación, a lo largo de muchos años, bajo la promesa de políticas concebidas en la centralidad, desde donde usualmente se han desconocido realidades regionales y se han desperdiciado recursos con obras y políticas que no se ajustaban a nuestra idiosincrasia", se quejó.

Newton y las continuidades según Rosario Romero

”Si he visto más lejos es porque estoy subido sobre hombros de gigantes", dijo la funcionaria, citando a Newton. La referencia tácita en el fragmento de la carta que el científico le envió a Robert Hooke es a Galileo Galilei y Johannes Kepler. La cita ofició de cuestionamiento a las visiones refundacionales de otros gobiernos, pero también como una forma de "buscar el cañón de futuro”.

"Pienso que es visible la forma en que prohijamos a otros y otras para que construyan no incurriendo en las equivocaciones que hemos tenido, que he tenido, y que podamos transmitir un rumbo, un camino, para alentar lo que ha sido virtuoso y cambiar lo errado", sostuvo. Una oda a las continuidades, tomando lo bueno del pasado, pero también un reclamo para que en el futuro inmediato se continúe sin mezquindades aquello que merezca continuarse.

Más adelante, con otra cita de "Por qué fracasan las naciones" de Daron Acemoglu y James Robinson, Romero exigió el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. "No es menor plantearnos hacia el futuro, como una necesidad imperiosa, el fortalecimiento institucional, lo que nos exige formación, conocimiento y evaluación permanente", apuntó.

Obras y gestión

Romero contó que avanza en el nuevo esquema de estacionamiento ordenado, como había anticipado Letra P. "Este año llegaremos a implementar la totalidad del Plan Paraná 100% LED, que se transformó en una política estructural", adelantó. En el capítulo de las obras proyectadas, refirió el paseo cultural que estará en la zona del Ferrocarril, donde se prevé recuperar un lugar algo abandonado de la ciudad.

Como uno de los propósitos de la gestión, prometió que este año de despapelizará completamente la burocracia local. "No va a haber más expedientes en formato papel, va a ser todo digital. Nada de expediente de papel dando vuelta por las oficinas”, explicó. "Vamos a saber en qué oficina está parado el expediente”, agregó, dedicando la referencia a dos bandas: la ciudadanía y sus funcionarios, que deberán optimizar el trabajo.