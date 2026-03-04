Entre Ríos: Marcelo Berthet será el jefe del PJ en el Senado con el desafío de la unidad aunque duela

Al final alguien agarró la papa caliente . Marcelo Berthet es el nuevo presidente del bloque del PJ en el Senado de Entre Ríos . La decisión que el peronismo venía postergando se definió ayer por la tarde, horas antes de la sesión del miércoles, cuando se comunicó que el representante de San Salvador comandará a la oposición en la cámara Alta.

Según dijo Berthet a Letra P , va a trabajar en la inteligencia de aunar criterios con el Partido Justicialista provincial y también con el bloque peronista en la cámara de Diputados . También se propone unificar posturas hacia dentro del bloque, algo que su antecesor Martín Oliva no logró. Si no lo consigue, no descarta dar un paso al costado.

El senador es un hombre de diálogo. De la rosca, pero que no siempre se expone con declaraciones públicas. Su nombre vino a saldar el problema de la falta de conducción que experimentó el peronismo en el Senado durante los dos primeros años de gobierno de Rogelio Frigerio . El PJ comenzó con mayoría ajustada pero perdió a Gladys Domínguez , de Feliciano , que formó un monobloque que simpatiza con el oficialismo.

¿Cómo piensa hacer para unificar criterios en la bancada? El método es sencillo, según expone: discutir todo lo que haya que debatir en las reuniones del bloque, y bajar al recinto con un único criterio que permita que todos levanten la mano, o que ninguno lo haga. Funcionar como un bloque, literalmente. Como todo en política, es fácil de formular, pero más difícil de aplicar.

De hecho, nada de eso sucedió hasta ahora. Por eso, este mandato que se autoimpuso Berthet, que como había contado Laura Terenzano en Letra P era uno de los nombres posibles, viene acompañado de una advertencia. Si sus presididos no se allanan a unificar la decisión que resulte de la mayoría, él dará un paso al costado. Sabe que de lo contrario el poder tiende a diluirse y le costará, si eso sucediera, seguir haciendo política en su pago chico.

Hay dos nombres que le darán más dolores de cabeza. Nancy Miranda, de Federal, y Patricia Diaz, de La Paz. La primera porque se mueve según su conveniencia en su departamento. La segunda, porque decide de acuerdo a las recomendaciones de Daniel Rossi, su pareja e intendente de Santa Elena.

El PJ no aprovechó el poder del Senado

El bloque peronista en el Senado entrerriano no pudo o no quiso hacer uso del poder que le otorgó los votos de la ciudadanía en las elecciones provinciales de 2023. La cámara Alta se compone de 17 bancas, una por cada departamento. De ellas, el PJ ganó nueve, pero el frigerismo supo limar ese poderío. El desencadenante fue la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en reemplazo del IOSPER. Domínguez y Miranda, absteniéndose, jugaron para Frigerio. Domínguez armó rancho aparte y Miranda quedó adentro, pero con criterio personal.

Más adelante, cuando votaron el endeudamiento en dólares, a esos dos votos con el oficialismo se sumaron los de los pejotistas Juan Cosso de Villaguay y Díaz. Estas decisiones, a veces personales y otras de acuerdo a conveniencias de los intendentes, son las que Berthet quiere evitar.

Pensando en 2027

Probablemente con la mira puesta en las elecciones de 2027 es que el peronismo comienza una tarea que no concretó en estos años afuera del poder. Unificar criterios, que haya más indios y menos caciques. El encuentro en la sede del partido a principios de febrero entre legisladores, intendentes, legisladores y autoridades fue el puntapié para eso.

Esto es lo que Berthet quiere para el funcionamiento de su bloque. Por eso, apunta a Letra P que va a trabajar en tándem con el Partido Justicialista y con el bloque peronista de diputados. Laura Stratta, la presidenta del bloque en la cámara Baja, apunta a lo mismo, sin embargo Berthet es consciente de que los diputados y las diputadas “posiblemente expongan posiciones más fuertes”, porque dependen menos de las necesidades de intendentes.

senado PJ Senadores del PJ de Entre Ríos.

También pensando en 2027, como contó Letra P, es que el peronismo apunta a recuperar terreno. En el Senado eso significa ocupar los lugares en comisiones a los que la senadora Domínguez llegó por el PJ. Como el oficialismo paga a sus aliados, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos amplió su conformación de siete a nueve integrantes, para contener a la representante de Feliciano.