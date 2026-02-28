Rosario Romero abre el Concejo de Paraná con una apuesta a la obra pública, los servicios y la gestión digital

Rosario Romero ya definió su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná , que brindará este domingo por la mañana. Fiel a su estilo, no se esperan reclamos airados ni a Javier Milei ni a Rogelio Frigerio . El énfasis estará puesto en subrayar lo que puede hacer y hace con recursos propios.

La convocatoria es en la Sala Mayo , un amplio espacio ubicado en la Costanera de la capital de Entre Ríos . Allí la intendenta recuperará la idea que disparó hace un año: una crítica a los gobernantes que profesan discursos fundacionales. Esos dardos algunas veces apuntan a la Casa Rosada y otras llegan a la Casa Gris .

Aunque el gobierno local tiene bajo su órbita centros de salud, de educación de primera infancia y contribución en alimentación a comedores, Romero no pondrá el acento en la asistencia, pero sí lo hará en lo que denominará “desarrollo humano integral”, con referencias a servicios como el transporte público de pasajeros. Diferenciándose del "discurso deshumanizado" que emana de la Casa Rosada, tampoco recitará un panegírico del asistencialismo. Otro clásico: una visión de lo que el peronismo puede hacer desde las provincias sin caer en la visión ambacéntrica.

La idea de un Estado facilitador es un mantra romerista que los funcionarios debieron hacer piel en estos dos años de gestión. Ese Estado, además de facilitarle las cosas al vecino y a los emprendedores y empresarios que se arriesgan a invertir en este complejo contexto, debe ser presente. Sin abandonar estos conceptos, la intendenta sumará otros dos al catecismo de su gestión: un Estado inteligente y cercano a la ciudadanía, pero también eficiente.

Según supo Letra P , Romero recuperará con palabras una crítica solapada a los gobiernos nacional y provincial: la pretensión de ser "refundacionales". De esta observación, Romero retomará la idea de continuar con las “buenas obras” de quienes la antecedieron.

Cerramos #ColoniaTech 2026 con un balance muy positivo.

Durante 5 semanas, más de 300 chicos y chicas crearon videojuegos, animaciones y dispositivos interactivos bajo el lema “Guardianes del Río”. pic.twitter.com/ppKxHuGSqg — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) February 27, 2026

También dedicará un párrafo a la escasez de recursos. "Nunca está presente la intención de pegarle al gobierno nacional o provincial porque sí, pero decimos que con lo que tenemos, solos o con un poco de apoyo, buscamos atender las demandas de la sociedad", apuntó un asesor ante Letra P. La administración local suele mencionar dos ejemplo: el caso de los colectivos urbanos, cuyo sistema debió adaptarse para funcionar sin subsidios nacionales; y la obra de un tramo de la circunvalación, que cuando la paralización se presentaba eterna la intendenta decidió continuar con recursos propios.

Obras posibles en tiempos libertarios

En el libreto, se espera que la mandataria repase al detalle obras de mayor envergadura que espera finalizar. Entre ellas, la conexión vial entre la Circunvalación de la ciudad y la Ruta Nacional 12 (que estaba proyectada con fondos nacionales, pero se terminará con recursos locales), el alumbrado público 100% LED y un Parque Fotovoltaico en el Parque Industrial.

Rosario Romero apertura de sesiones 2025 001.png Romero junto al Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Entre otros anuncios, se espera que anticipe la eliminación de expedientes de papel. Además, las inversiones respecto a la red de agua potable, quizás el mayor reclamo de los vecinos durante cada verano, y la realización de un paseo cultural en la zona de la Estación de Ferrocarriles, entre otras.

Una ciudad para los vecinos y para el turismo

Durante el discurso, que durará poco más de una hora, habrá también un párrafo para los servicios públicos y la inversión en mantenimiento asociada al turismo, con eventos culturales y deportivos; y el "hermoseo" de la ciudad, como suele referirse la intendenta a este tipo de acciones asociadas al espacio público.

En el Palacio Municipal entienden que estos puntos son los que más valora el vecino. Además, lo hace el turista “cuando ve la ciudad limpia”. En la gestión manejan encuestas que respaldan esta percepción, sobre todo en grandes eventos como la reciente Fiesta Nacional del Mate, o durante los fines de semana largos.