Santa Fe: Santacroce tiende puentes con Axel Kicillof tras un encuentro con Andrés Larroque

Santacroce al frente de un acto reciente de RAIS, que se realizó en Santa Fe.

En un intento de acercamiento al gobernador Axel Kicillof , el intendente de Funes, Roly Santacroce, se reunió con el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires , Andrés Larroque . El funense viajó acompañado por otros jefes municipales y dirigentes del espacio RAIS, que promete presentar el año próximo un candidato a gobernador por dentro del peronismo de Santa Fe .

Santacroce tiene una suerte de amistad con Larroque, con quien se conoce de la presidencia de Néstor Kirchner , cuando ambos trabajaron dentro de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de José Salvini . Desde ese momento, mantienen un vínculo casi permanente y, de vez en cuando, se ven las caras, como hace unos días en La Plata .

Larroque lo invitó y Santacroce viajó junto a los intendentes de Las Parejas , Horacio Compagnucci , y Calchaquí , Rubén Cuello . Se trasladaron también el exministro de Desarrollo Social Danilo Capitani y el expresidente comunal de Pavón Arriba Walter Bastianelli .

La tribu de intendentes que lidera Santacroce ya hizo el planteo formal para integrar la mesa de acción política del PJ. De fondo, se cuela la decisión de competir –si es que finalmente cierran un armado– por dentro del partido.

Ese espacio, con Santacroce a la cabeza, compitió en la elección de convencionales constituyentes en alianza con el senador Marcelo Lewandowski y por fuera de la estructura partidaria. En las legislativas nacionales jugó para el esquema de Provincias Unidas y traccionando para la lista que encabezó la diputada Gisela Scaglia .

Larroque, como coordinador de la campaña de Kicillof en el interior del país, les trazó un diagnóstico de la actualidad del armado del gobernador, en términos de gestión y también de política, con especial foco en el enfrentamiento que mantiene con el kirchnerismo.

De Martín Llaryora a Axel Kicillof

Dos de los participantes le señalaron a Letra P que el objetivo de RAIS no es nacionalizar su enfoque, pero sí mantener un puente con cualquier jugador que quiera enfrentarse internamente con el kirchnerismo. Con ese mismo ánimo se acercaron en 2025 al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuando coqueteaba con una aventura presidencial ahora trunca.

“Asoma un peronismo nuevo y es el momento de los intendentes”, abreva uno de los dirigentes de la tribu Rais. “No cerramos ningún acuerdo con Larroque.Tuvimos una primera reunión positiva. Queremos unir lo que más se pueda”, resumió Bastianelli.

Como próximo paso, el sector se concentrará el 19 de septiembre en Reconquista. La reunión se realizará en la casa del intendente Enrique Vallejos, quien ya se entrevistó con Kicillof hace dos meses, tal como retrató Letra P.

Luego, el 24 de septiembre y en la misma localidad del norte santafesino, Rais armará un acto mucho más amplio con intendentes, concejales y gremios. El objetivo es extender invitaciones a pares de Chaco y Santiago del Estero.