Santa Fe: Pullaro cuida el bolsillo y baja un cambio, pero la obra pública no se mancha

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , decidió no abrir más licitaciones grandes de obra pública ante la persistente caída de la coparticipación federal y así bajar las previsiones de gasto de capital para 2027. La inversión calculada para el período octubre-febrero será financiada mayormente con los 800 millones de dólares tomados a fines del año pasado en Wall Street .

La estrategia de Pullaro en materia de obra pública, una de las principales banderas de su gobierno, obedece a un aspecto económico, que, a su vez, tiene naturalmente un costado político.

Como ya señaló Letra P , los últimos números oficiales disponibles dan cuenta de una evolución de la coparticipación federal de 8,56 puntos por debajo de la inflación, o sea una caída en términos reales. El déficit de casi 595 mil millones de pesos en el acumulado a mayo, que motivó críticas del perottismo, es explicado por la Casa Gris en la decisión de financiar buena parte de la obra pública con endeudamiento internacional, que no figura como recurso en el balance contable.

Es este contexto el que llevó al gobierno santafesino, a partir de ahora y más allá de alguna eventual excepción, a no abrir más licitaciones costosas. La razón es sencilla: al no iniciarse nuevas grandes obras, a medida que se van terminando las que están en ejecución, el gasto tiende a disminuir.

Con ese marco, la evaluación que hacen en la Casa Gris es que habrá un pico de inversión en el tramo octubre 2026-febrero 2027, que se cubrirá con los 800 millones de dólares de Wall Street. Los recursos para financiar obra pública durante el resto del primer semestre del año próximo son una incógnita, salvo que mejore la recaudación nacional y, en consecuencia, la coparticipación federal, que supone alrededor del 65% de los ingresos tributarios de Santa Fe. Esa recuperación no aparece, al menos por ahora, en el horizonte.

El lado político que va de la mano de este perfil económico salta a la vista: las elecciones provinciales de 2027, en las que Pullaro buscará otro mandato, se van a realizar en la mitad inicial del año.

El contraste de Maximiliano Pullaro con Javier Milei

La obra pública es uno de los tópicos con los que Pullaro eligió diferenciarse fuertemente del gobierno libertario. Es que la ausencia de gasto de capital por parte de la Nación es no solamente un hecho concreto sino incluso una bandera mileísta, que lo consideró en reiteradas ocasiones como un robo.

Paradójicamente, esa contradicción es la que quedó reflejada días atrás en la foto entre Karina Milei y el gobernador santafesino, con relevantes miembros de ambas administraciones incluidos, en el acto de transferencia de la AO12. El win win, en este caso, también se evidencia con nitidez: la gestión libertaria se saca de encima una obligación más y la Casa Gris toma potestad de una ruta sensible y detonada.

En la mirada santafesina se celebró como un gol, pese a que la cesión de responsabilidades no trajo consigo los recursos correspondientes. Es que el gobierno de Pullaro ve allí más que una vía de comunicación decisiva para el complejo agroexportador y el cordón industrial de Rosario: imagina un circuito productivo de mayores dimensiones.

Las críticas del PJ

Tras formalizarse el acuerdo entre la Nación y la provincia de Santa Fe por la AO12, aparecieron los reproches de la oposición peronista, enfocados centralmente en la transferencia de obligaciones sin plata. Más aún teniendo en cuenta que el gobierno de Milei continúa cobrando el impuesto a los combustibles, cuya recaudación debe ser destinada por ley en un 28,58% a obras viales. Algo que, como se sabe, brilla por su ausencia.

Al respecto, la presidenta del bloque perottista de diputados provinciales, Celia Arena, cuestionó al convenio en sus redes sociales y conectó el traslado de obligaciones pero no de recursos al déficit en las cuentas provinciales, en línea con su compañero de bancada y exministro de Economía Walter Agosto. Y recordó las duras críticas de Unidos al acuerdo por el pago con bonos de la deuda de la Nación durante el gobierno de Omar Perotti.

RUTAS NACIONALES, DÉFICIT SANTAFESINO Y PAPELITOS MOJADOS



Hoy el gobierno nacional va a transferir obras viales a Santa Fe. Si se mantiene la política que sistemáticamente se ejecutó hasta ahora, se tratará de una nueva delegación de responsabilidades sin recursos. Federalismo… pic.twitter.com/zv9ihESi7n — Celia Arena (@celiaarena) July 22, 2026

Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski afirmó que “no hay nada que festejar” porque “los santafesinos terminarán pagando tres veces por la misma ruta”: con el impuesto a los combustibles, con el dinero público de la provincia y con los pejes que se implementarán finalizadas las obras.

“No alcanza con recibir la administración de una ruta. Hay que exigir que la Nación transfiera los recursos que les pertenecen a los santafesinos. De lo contrario, se termina convalidando que el abandono del gobierno nacional lo paguen los ciudadanos de la provincia”, aseveró.