Santa Fe: Marcela Pagano visitó a Santacroce y lo invitó a exponer el modelo Funes en el Congreso

La diputada Marcela Pagano visitó Funes y se reunió con el intendente Roly Santacroce , que prepara su armado para disputar la candidatura a gobernador del PJ de Santa Fe en 2027. El llamativo encuentro terminó con una invitación para que el alcalde lleve al Congreso de la Nación su experiencia de gestión en materia de seguridad.

La legisladora bonaerense llegó acompañada por Mauro González , presidente de la Confederación Federal PyME Argentina . Junto a Santacroce recorrieron Ciudad Industria , el parque industrial de Funes, donde mantuvieron encuentros con empresarios y emprendedores.

La agenda también incluyó una visita al Centro de Monitoreo municipal, una de las principales apuestas de la gestión local en materia de seguridad.

Allí, Pagano calificó a Funes como “un municipio maravilloso”, propuso conformar una mesa de intendentes e invitó al jefe municipal a exponer en el Congreso sobre la experiencia de la ciudad.

Según trascendió, Santacroce aceptó la propuesta e incluso se habría comprometido a ampliarla a otros jefes territoriales de la Red de Acción e Identidad Santafesina (RAÍS) .

Marcela Pagano y su nueva agenda política

Desde su ruptura con Javier Milei y su salida de La Libertad Avanza, Pagano busca ampliar su abanico de interlocutores políticos y consolidar un perfil propio. La diputada, que hoy integra el bloque Coherencia, viene poniendo el foco en la realidad productiva del país y en las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, aprovechó su visita a la región para cuestionar con dureza el rumbo económico del Gobierno. En diálogo con InfoFunes, aseguró que “este Gobierno nacional no tiene políticas para cuidar el empleo” y advirtió que “cerraron más de 70 mil empresas desde que llegó Milei”.

La hiperactiva agenda de Santacroce

La foto con Pagano se suma a la hiperactiva agenda política de Santacroce, que busca proyectarse más allá de Funes y jugar fuerte en el tablero santafesino de 2027.

Desde antes incluso de lanzar su propio espacio, el alcalde se acercó al armado de Martín Llaryora, al mismo tiempo que tendió puentes con intendentes del peronismo bonaerense y protagonizó este miércoles una comentada foto junto a Axel Kicillof y otros dirigentes santafesinos.

Sus vínculos, de todos modos, no se limitan al PJ. Desde 2025 hizo buenas migas con el gobernador Maximiliano Pullaro, al punto de acompañar a Provincias Unidas en las elecciones nacionales, y ahora suma a la exlibertaria a la lista de huéspedes y visitantes de la ciudad jardín.

El despliegue tiene que ver con la disputa al interior del peronismo provincial, donde Santacroce ya adelantó que piensa jugar fuerte con un candidato propio, sea él mismo u otro intendente, en la interna para definir la candidatura a gobernador del partido.Detrás de esa apuesta están sus diferencias con la conducción del PJ santafesino, a la que acusa de tener "secuestrado al partido".