Maximiliano Pullaro elige a una radical de pura cepa como vocera para pelear en el barro de la política

Virginia Coudannes junto a Maximiliano Pullaro en una recorrida de campaña.

En el comienzo del último cuarto de su gestión, Maximiliano Pullaro empieza a madurar cambios en su gabinete con el objetivo de afinar la comunicación del gobierno de Santa Fe. Entre ellos, suena un movimiento entre Seguridad y Gobierno que tiene como protagonista a una funcionaria pullarista paladar negro que asumiría el rol de vocera de la Casa Gris.

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El cambio de Maximiliano Pullaro La apuntada es Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. Según trascendió el jueves por la noche en los grupos de funcionarios de las distintas carteras, Coudannes dejaría su rol debajo del ala del ministro Pablo Cococcioni para asumir un nuevo cargo en el Ministerio de Gobierno que conduce Fabián Bastia. El nuevo rol tendrá responsabilidades de gestión, pero principalmente de vocería: el gobierno quiere que Coudannes sea una de las renovadas caras de la gestión.

Coudannes Virginia Coudannes en un acto con la Policía de Santa Fe. Si bien el movimiento fue dado por hecho entre los miembros del gabinete -e incluso algunos ya extendieron sus felicitaciones a la funcionaria-, en la Casa Gris aún no lo confirman. Reconocen, sí, que la mesa chica del gobernador quiere el cambio y se muestran esperanzados en que suceda. “Ojalá acepte, Virginia es corajuda, comunica bien y está formada. Es difícil encontrar cuadros así”, dijo una persona de acceso libre al despacho de Pullaro.

El problema de las vocerías La movida va en línea con una de las preocupaciones que más aquejan a la cúpula del gobierno: la falta de vocerías que se lleven la marca. “Maxi no es SuperMaxi, hay que ayudarlo”, fue la frase que retumbó en una especie de retiro espiritual que el gobierno organizó hace algunas semanas y que reunió a todos los dirigentes de Unidos de los cuatro departamentos más populosos del sur de Santa Fe -Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo-. En esa ocasión, se le pidió a los dirigentes territoriales que asumieran ese rol en sus terruños.

El problema quedó expuesto luego de que el gobierno capeara dos crisis profundas como el reclamo policial y el conflicto salarial con los docentes. Allí quedó claro que la única voz de Unidos que puede hacerse escuchar es la de Pullaro y es, en consecuencia, el pararrayos de todos los reclamos. El tema volvió al tope de la agenda cuando el propio gobernador encabezó en un encuentro interministerial frente a todo su gabinete y les pidió que salgan a replicar el relato. Un evangelizador.

Quién es Virginia Coudannes En ese sentido, Coudannes es un perfil atractivo. Joven, mujer y formada, es una cara nueva que ya tiene experiencia en comunicar gestión y puede asumir esa nueva función. La licenciada en ciencia política es, además, una persona radical de pura cepa: profesora universitaria, cumple roles en los equipos técnicos radicales desde hace más de una década, en el círculo más cercano a Pullaro. De hecho, fue secretaria de Control de Santa Fe durante la intendencia de Emilio Jatón, tuvo un paso por la Legislatura, sonó para el canal provincial RTS, y en 2023 asumió su actual rol en Seguridad tras coordinar los equipos técnicos de la campaña pullarista. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VirCoudannes/status/2034722153787019481?s=20&partner=&hide_thread=false No sólo derribamos búnkers: vamos a fondo contra las organizaciones criminales, rompemos su entramado y despedazamos su cadena delictiva.



La adhesión de Santa Fe a la ley antimafia marca el fin de la impunidad. Cumplimos. Con @maxipullaro, seguridad con firmeza y sin miedo. — Virginia Coudannes (@VirCoudannes) March 19, 2026 Aunque nadie lo dice hay, además, una apuesta electoral del gobierno. Coudannes fue la candidata a senadora del departamento La Capital de la tropa pullarista en 2023. Aquella vez salió tercera y cosechó 11,4%, quedando a tan solo tres puntos del ganador, el socialista Paco Garibaldi. Un rol de alta visibilidad como el que le están ofreciendo le daría una plataforma para seguir construyendo su imagen y volver al ruedo electoral de la capital santafesina con más fuerza. Allí, por ahora, la apuesta radical más fuerte es la del presidente del Concejo, Checho Basile.

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