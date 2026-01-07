VÍCTOR HADAD

Santa Fe: quién es el hombre clave del gabinete de Juan Pablo Poletti que abandona el bajo perfil

Coordinador del gabinete, saltó a la escena pública en los últimos tiempos. Mano derecha y de extrema confianza del intendente local. Proyección 2027.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Victor Hadad, coordinador del Gabinete, y Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe.

Victor Hadad, coordinador del Gabinete, y Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe.

Hadad es un abogado que hasta aquí cultivó el perfil bajo y fue un engranaje silencioso de la gestión. Algunos creen ver, en sus apariciones públicas ahora más recurrentes, una proyección hacia 2027.

Una relación de más de 30 años

Según pudo averiguar Letra P, Hadad y Poletti mantienen una relación desde hace más de 30 años. Ambos se conocieron en el colegio La Salle Jobson de la capital santafesina. El Coordinador del Gabinete hizo toda la primaria y secundaria con el hermano del intendente. Desde ese momento cultivaron un vínculo que perdura hasta estos días. El tiempo, además, generó un vínculo familiar: Hadad está casado y tiene dos hijos con una de las hermanas del intendente.

Más allá del lado social del vínculo, Hadad acompañó durante varios años a Poletti mientras fue director del Hospital José María Cullen y allí cimentaron una confianza mutua en el trabajo de ambos.

Poletti y hadad
Poletti y Hadad con la bandera de Santa Fe.

Poletti y Hadad con la bandera de Santa Fe.

Juan Pablo Poletti fue de cero a 100 en la política y pasó del hospital a la intendencia de la ciudad de Santa Fe. Allí, más allá de recibir el apoyo del PRO y una parte importante de la UCR, se rodeó de su círculo íntimo, eligiendo a Hadad como una pieza clave para su gestión. El funcionario no se identifica con ningún espacio político más allá de haber participado en algunos cargos durante las gestiones de los socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

El rol de Hadad en el gabinete de Juan Pablo Poletti

“Coordinador de gabinete”. Ése es el nombre del cargo que ocupa Hadad y que nunca antes había existido en la municipalidad capitalina. Según le comentaron a Letra P, Hadad se encarga de articular entre las diferentes secretarías y áreas.

Victor Hadad Poletti

Está a cargo de organizar las reuniones de gabinete que se hacen semanalmente, preparando los temas que se van a tratar y debatir, los tiempos de exposición de cada secretario o funcionario del gobierno.

No deja de ser un dato menor que emerja una figura como Hadad. Habitualmente las participaciones se concentraban en el propio intendente y figuras fuertes del gabinete como el secretario de Gobierno y Control, Sebastián Mastropaolo, o el secretario general, Alejandro Boscarol. ¿Significará una proyección electoral hacia el futuro?

Diálogo, historia y abogacía

Hadad dice estar orgulloso de la ciudad en la que vive. Realza públicamente la imagen de la ciudad, su riqueza histórica y las virtudes que tiene la capital provincial. Parte de su salto a la escena pública tuvo que ver con eso y con mostrar gestión para sostener ese relato, como la creación de la bandera de la ciudad o mejoras edilicias en zonas históricas. La gestión cree que las cuestiones simbólicas importan y Hadad emerge para exhibirlas.

Se graduó de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fue docente universitario en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en diversas cátedras. En esa casa de estudio realizó un proyecto de investigación que dirigió Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el gabinete lo describen como alguien de “diálogo”. De hecho, acepta tener algunas diferencias ideológicas con el actual intendente, aunque entiende que a partir de eso se pueden construir políticas públicas. Se define como alguien con “pensamiento emancipatorio” y propone que para los problemas de ciudades latinoamericanas, como Santa Fe, hay que buscar soluciones latinoamericanas. Entre sus lecturas aparecen Eduardo Galeano, José Pablo Feinmann, Hannah Arendt o Platón. Escribió un libro titulado Yapuy, que consta de microrrelatos políticos y culturales.

Si bien afirma no pertenecer a un espacio político, formó parte de las gestiones en la gobernación de Binner -fue director por Santa Fe del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial- y en la de Bonfatti, donde se desempeño como director de Entes Portuarios. En 1999 había participado en la intervención de la municipalidad de Capitán Bermúdez y en 2006 fue síndico de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) durante algunos meses, estos dos últimos cargos con un tinte más “técnico”.

