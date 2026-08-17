Javier Milei reaparece en el acto por San Martín junto a Jorge Macri en plena rosca con el PRO

Javier Milei comparte acto por San Martín con Jorgr Macri, con quien el oficialismo negocia la estrategia de la derecha en la Ciudad para 2027.

El presidente Javier Milei reaparecerá públicamente este lunes para encabezar el acto por el 176º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín . El mandatario llegará después de las 14:30 para pronunciar su discurso ante funcionarios nacionales y autoridades porteñas que se acercarán hasta la Plaza San Martín, en Retiro.

La actividad marca el regreso de Milei a la escena pública después de varios días con una agenda concentrada en la Quinta de Olivos. Su última aparición pública fue el viernes 7 de agosto, durante su gira por Colombia.

En el país, la última actividad registrada en la agenda presidencial fue la presentación de un proyecto de Pampa Energía , aprobado por el comité evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), en la Casa Rosada . Esa actividad fue el 31 de julio.

Como señaló Sebastián Iñurrieta en Letra P , en los últimos diez días, Milei mantuvo encuentros cerrados, mientras la atención del Gobierno se concentró en la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La funcionaria participó de negociaciones parlamentarias y gestiones para recomponer vínculos con sectores aliados.

La hermana del Presidente participó, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , de un consejo de seguridad interior ante el fenómeno de El Niño. También recorrió las oficinas locales de Google y recibió en la Casa Rosada a dirigentes legislativos bonaerenses.

Además, Karina Milei inauguró un local partidario bonaerense de La Libertad Avanza en San Telmo junto al diputado Sebastián Pareja, y retomó el diálogo con Mauricio Macri para explorar un eventual acuerdo con el PRO.

El Presidente tampoco siguió de cerca las negociaciones que derivaron en una ajustada votación en el Senado y dejaron debilitado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Después de varias entrevistas y una cadena nacional, Milei redujo su exposición pública.

Karina Milei y la mesa política.

Javier Milei reaparece junto a Jorge Macri

El acto de este lunes también contará con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuya participación suma un componente político a la ceremonia.

El programa de la Ciudad comenzará a las 10 con música en vivo y propuestas familiares y a las 12, el jefe de Gobierno porteño dará su mensaje. A partir de las 14:30, el espacio quedará a disposición del gobierno nacional para la llegada de Milei.

Javier Milei y Jorge Macri.

La presencia conjunta de ambos dirigentes se produce en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, que empezó a tomar forma el miércoles pasado, cuando delegados de ambos espacios se reunieron en la Casa Rosada. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis fueron recibidos durante dos horas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por los diputados Martín Menem y Lule Menem.

El regreso público de Milei se produce en un contexto marcado por la reorganización de la agenda oficial, las negociaciones parlamentarias y el acercamiento entre el oficialismo y el PRO.