Santa Fe capital: Checho Basile, el pullarista que pica en punta para presidir el Concejo

Sergio "Checho" Basile junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe tendrá un recambio clave en diciembre. Su presidenta, Adriana Molina, culmina su mandato y todo indica que su lugar será ocupado por Sergio Basile, funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro. La sucesión se ordena bajo el esquema de Unidos para Cambiar Santa Fe, con acuerdo radical en marcha.
Aunque faltan tres meses para la renovación, la discusión sobre la presidencia ya está encaminada. Dirigentes de Unidos aseguran que “se está charlando y va bien”. El nombre de Basile, sin objeciones dentro de la coalición, suma avales desde Pullaro hasta el intendente Juan Pablo Poletti.
Basile, entre su recorrido y la cercanía con Maximiliano Pullaro
Checho Basile, presidente de la UCR del departamento La Capital, es un nombre conocido al interior del radicalismo santafesino y ostenta un vínculo con Pullaro de años, reforzado cuando ambos fueron diputados provinciales bajo la bandera de NEO. Eso explica que hoy sea el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.
Basile UCR
Basile es el presidente de la UCR departamento La Capital.
Según pudo averiguar Letra P, el actual funcionario pullarista tiene el visto bueno de las tribus de Unidos. Reúne algunos atributos que lo ponen por sobre el resto de los concejales y concejalas. Por un lado, conoce el Concejo porque ocupó una banca entre 2015 y 2019. Más allá de esa experiencia, en sus primeros pasos en la política fue secretario del bloque radical.
Una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo. Así será. https://t.co/wZBCqk2ZcP