EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe capital: Checho Basile, el pullarista que pica en punta para presidir el Concejo

Tiene consenso en Unidos para reemplazar a Adriana Molina, que deja su banca. Funcionario provincial de vínculo fluido con Pullaro, es aceptado por Poletti.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Sergio Checho Basile junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Sergio "Checho" Basile junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe tendrá un recambio clave en diciembre. Su presidenta, Adriana Molina, culmina su mandato y todo indica que su lugar será ocupado por Sergio Basile, funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro. La sucesión se ordena bajo el esquema de Unidos para Cambiar Santa Fe, con acuerdo radical en marcha.

Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y la candidata Gisela Scaglia junto al intendente peronista Roly Santacroce, en el aniversario 150 de Funes.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Segundo encuentro en un mes: Pullaro profundiza la sociedad con los intendentes del peronismo

Por  Pablo Fornero

Aunque faltan tres meses para la renovación, la discusión sobre la presidencia ya está encaminada. Dirigentes de Unidos aseguran que “se está charlando y va bien”. El nombre de Basile, sin objeciones dentro de la coalición, suma avales desde Pullaro hasta el intendente Juan Pablo Poletti.

Basile, entre su recorrido y la cercanía con Maximiliano Pullaro

Checho Basile, presidente de la UCR del departamento La Capital, es un nombre conocido al interior del radicalismo santafesino y ostenta un vínculo con Pullaro de años, reforzado cuando ambos fueron diputados provinciales bajo la bandera de NEO. Eso explica que hoy sea el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.

Basile UCR
Basile es el presidente de la UCR departamento La Capital.

Basile es el presidente de la UCR departamento La Capital.

Según pudo averiguar Letra P, el actual funcionario pullarista tiene el visto bueno de las tribus de Unidos. Reúne algunos atributos que lo ponen por sobre el resto de los concejales y concejalas. Por un lado, conoce el Concejo porque ocupó una banca entre 2015 y 2019. Más allá de esa experiencia, en sus primeros pasos en la política fue secretario del bloque radical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechobasile/status/1950700597050499091&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, es una persona cercana al gobernador y con llegada a ese núcleo de poder. Cumpliría con el “requisito” de ser alguien del radicalismo y podría actuar de puente entre el Ejecutivo municipal y provincial. A su vez, en su haber le anotan los atributos de ser alguien con un “perfil constructivo y dialoguista”.

La salida de un nombre de peso

Un nombre histórico deja el Concejo. Molina se va del recinto después de estar como presidenta desde el 2023 al 2025. Fue concejala durante tres periodos 2007-2011, 2013-2017 y desde el 2021-2025. Tal como contó Letra P, la radical ocupará un lugar en el gabinete provincial. Si bien eso aún no está definido, es un hecho que ocurrirá y solo restaría que se defina su destino.

Adriana Molina.jpeg

En diciembre la nueva conformación del Concejo tendrá que definir si quiere a Basile como nuevo presidente. Para eso Unidos cuenta con los votos, ya que tendrá nueve escaños, y la oposición, ocho. Se dividen entre cuatro del PJ, dos para La Libertad Avanza y una para Vida y Familia y otra para Santa Fe en Común.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Con la reforma constitucional lista y la campaña lanzada, Pullaro evalúa si sale a buscar dólares

La Legislatura ya le aprobó un permiso para tomar deuda por 1.150 millones de dólares. Los números, los consejos de Schiaretti y los desafíos para octubre.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 43: Pullaro defenidió la legitimidad de la reforma constitucional
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 43: Pullaro, un discurso de 63 años y siete minutos

Atado al cronómetro, abrió el debate final defendiendo la legitimidad de la reforma. Palos a "las corporaciones" y un dardo sutil a la Casa Rosada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lule Menem.
EFECTO PALIZA

¿Dónde está Lule?

Por  Pablo Lapuente
El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue indagado e insistió en que la causa que lo tiene en el banquillo no tiene ni pies ni cabeza.
ELECCIONES | CHACO

Capitanich usa de búmeran un pedido de indagatoria en campaña y se pone como víctima de lawfare

Por  Juan Pablo Gavazza
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará ni ajuste, ni represión, ni crueldad.
EFECTO PALIZA

Ziliotto rechazó "el diálogo vacío" y dijo que la mesa de Milei representa "el ajuste"

Por  Juan Pablo Gavazza
Osvaldo Jaldo pone condiciones para retomar el diálogo con Javier Milei
EFECTO PALIZA

Jaldo pone condiciones para retomar el diálogo con Milei

Por  Ramiro Garrocho