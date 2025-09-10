Santa Fe capital: Checho Basile, el pullarista que pica en punta para presidir el Concejo

El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe tendrá un recambio clave en diciembre. Su presidenta, Adriana Molina , culmina su mandato y todo indica que su lugar será ocupado por Sergio Basile , funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro . La sucesión se ordena bajo el esquema de Unidos para Cambiar Santa Fe , con acuerdo radical en marcha.

Aunque faltan tres meses para la renovación, la discusión sobre la presidencia ya está encaminada. Dirigentes de Unidos aseguran que “se está charlando y va bien”. El nombre de Basile, sin objeciones dentro de la coalición, suma avales desde Pullaro hasta el intendente Juan Pablo Poletti .

Checho Basile, presidente de la UCR del departamento La Capital , es un nombre conocido al interior del radicalismo santafesino y ostenta un vínculo con Pullaro de años, reforzado cuando ambos fueron diputados provinciales bajo la bandera de NEO . Eso explica que hoy sea el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.

El cierre de listas lo dejó en el segundo lugar de la lista de Unidos , apenas detrás de la polettista María Luengo . “Chuchi” Molina, que en algún momento tuvo la chance de participar de las elecciones, terminó optando por no hacerlo y de esa manera le puso fecha de vencimiento a su presidencia en el recinto.

Según pudo averiguar Letra P, el actual funcionario pullarista tiene el visto bueno de las tribus de Unidos. Reúne algunos atributos que lo ponen por sobre el resto de los concejales y concejalas. Por un lado, conoce el Concejo porque ocupó una banca entre 2015 y 2019. Más allá de esa experiencia, en sus primeros pasos en la política fue secretario del bloque radical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechobasile/status/1950700597050499091&partner=&hide_thread=false Una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo.

Así será. https://t.co/wZBCqk2ZcP — Checho Basile (@chechobasile) July 30, 2025

Por otra parte, es una persona cercana al gobernador y con llegada a ese núcleo de poder. Cumpliría con el “requisito” de ser alguien del radicalismo y podría actuar de puente entre el Ejecutivo municipal y provincial. A su vez, en su haber le anotan los atributos de ser alguien con un “perfil constructivo y dialoguista”.

La salida de un nombre de peso

Un nombre histórico deja el Concejo. Molina se va del recinto después de estar como presidenta desde el 2023 al 2025. Fue concejala durante tres periodos 2007-2011, 2013-2017 y desde el 2021-2025. Tal como contó Letra P, la radical ocupará un lugar en el gabinete provincial. Si bien eso aún no está definido, es un hecho que ocurrirá y solo restaría que se defina su destino.

Adriana Molina.jpeg

En diciembre la nueva conformación del Concejo tendrá que definir si quiere a Basile como nuevo presidente. Para eso Unidos cuenta con los votos, ya que tendrá nueve escaños, y la oposición, ocho. Se dividen entre cuatro del PJ, dos para La Libertad Avanza y una para Vida y Familia y otra para Santa Fe en Común.