Nicolás Kreplak irá al Senado para explicar los proyectos de salud de Axel Kicillof. 

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires , Nicolás Kreplak , irá al Senado bonaerense para explicar los dos proyectos de salud impulsados por el gobernador Axel Kicillof . Las iniciativas habían perdido estado parlamentario a fines de 2025 y fueron reenviadas a la Legislatura bonaerense a principios de 2026.

La exposición, prevista para la semana del 24 al 28 de agosto, se producirá ante la comisión de Salud del Senado bonaerense presidida por el kicillofista Pedro Borgini . La reunión se dará en un contexto de escasa actividad en la cámara alta.

La presencia del ministro tendrá como objetivo impulsar el tratamiento de ambas propuestas, que forman parte de las iniciativas que el Ejecutivo bonaerense volvió a enviar a la Legislatura. Una contempla la creación de una empresa estatal de medicamentos, la otra propone un sistema Integrado de salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA).

El proyecto para crear la empresa estatal establece como objetivos la investigación, producción, comercialización y abastecimiento de insumos esenciales para hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

La iniciativa contempla la elaboración de vacunas, insumos y productos médicos, además de equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos y estándares primarios y secundarios destinados al control de calidad de la producción.

El texto incluye elementos médicos y odontológicos, a la vez que habilita a la empresa a celebrar contratos con entidades públicas o privadas, incluidos acuerdos laborales y contrataciones.

El segundo proyecto apunta a reorganizar el sistema sanitario bonaerense mediante un esquema de articulación entre los sectores público y privado. La propuesta alcanza a hospitales, clínicas privadas, obras sociales, municipios y trabajadores del sector.

Según la propuesta, el Estado provincial tendría la dirección del sistema con el objetivo de garantizar el acceso a la atención sanitaria en condiciones de igualdad. Con ese propósito, busca establecer una coordinación entre los distintos actores que intervienen en la prestación, distinto a la atomización que prima en la actualidad.

Diputados forzaron una sesión para tratar el tema IOMA.

La oposición reclamará respuestas por IOMA

Los dos textos ingresaron a la Legislatura bonaerense en 2024, pero perdieron estado parlamentario en diciembre del año pasado. Por ese motivo, Kicillof volvió a enviarlos a principios de este año, para intentar reactivar su tratamiento.

La visita de Kreplak al Senado también estará atravesada por los reclamos opositores sobre la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La UCR, el PRO y La Libertad Avanza cuestionaron en distintos momentos el funcionamiento de la obra social bonaerense.



Entre los planteos de los bloques opositores aparecen las dificultades para acceder a prestaciones, los atrasos en los pagos y los reclamos de intendentes y asociaciones profesionales. Esos sectores solicitan actualizaciones de los fondos vinculados con la atención de los afiliados.

Con ese escenario, la comisión de Salud tendrá como eje formal el análisis de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo, pero la oposición buscará incorporar a la agenda los problemas que atribuye al funcionamiento de IOMA. La presencia del ministro abrirá, así, una instancia para discutir tanto las nuevas propuestas como la situación de la obra social provincial.