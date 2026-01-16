Sergio Basile: "Estoy convencido de que Maximiliano Pullaro puede ser reelecto"

El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe , Sergio “Checho” Basile , se tomó unos días de descanso, pero sin marcharse de la capital provincial. A pocas semanas de asumir la presidencia del cuerpo deliberativo, dialogó con Letra P sobre la actualidad de Unidos , su deseo de que Maximiliano Pullaro sea reelecto y la relación con el intendente Juan Pablo Poletti .

Basile es radical de pura cepa. Pertenece al grupo NEO y preside la UCR en el departamento La Capital. Conoce a Pullaro desde hace varios años y fue secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano hasta que asumió como concejal.

-Tras un año electoral y luego del recambio en el Concejo, ¿cómo se encuentra Unidos en la ciudad de Santa Fe?

- Está consolidado y somos un bloque de concejales que estamos trabajando muy bien . Unidos está pasando un buen momento en la ciudad de Santa Fe, que quizás en otros lugares no se puede dar o existe mayor tensión. La relación que tengo con el intendente se va consolidando, vamos tejiendo estrategias y armando una agenda común.

-¿Eso se refuerza gracias a la relación que usted tiene con el gobernador?

-Tengo la mejor consideración por él. Es recíproco. Soy del riñón del espacio y lo que pensamos para la ciudad permite coincidencias en el Concejo Municipal.

005 (5) Basile apoya la posibilidad de que el gobernador Maximiliano Pullaro vaya por la reelección. Crédito: Pablo Aguirre.

-¿Por qué fue elegido como presidente del Concejo?

-Tomo lo que se dijo en el recinto por parte de cada uno de los concejales y concejalas que lo hicieron: se destacó mucho el diálogo, el consenso y la trayectoria. Soy una persona que me llevo bien con muchos de los sectores. También, por mi perfil social, por ser territorial, porque soy más cercano, más empático quizás en algunas cuestiones.

La relación entre Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Poletti

-En su momento la provincia y la ciudad tuvieron algunos chispazos. ¿Cómo es actualmente la relación entre Poletti y Pullaro?

-Es buenísima. Esas tensiones que pueden existir es justamente por cómo entendemos la gestión. Qué es lo que se puede vincular con la provincia, de qué manera puede llegar mejor a la ciudad, en obras, en vínculo con la educación, con la salud, con la seguridad, que son de competencia provincial y que tienen un alto impacto en la capital. También, de qué manera se entienden el intendente y el gobernador en esa agenda y en esas prioridades. Particularmente desde la presidencia del Concejo estoy tratando de mediar y llegar a esos puntos en común.

EC8MvvUTV_1300x655__2.webp El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro.

-¿Podría pensarse que usted es una especie de mediador entre la provincia y el Ejecutivo municipal?

-Te diría que más que mediador soy un articulador. Voy a hacer de articulador del gobierno provincial con el municipal. La idea es articular con los ministerios, con las áreas de trabajo, con los programas y también tomando el Concejo como un eslabón más de esa cadena que puede ser muy beneficiosa para la ciudad. El gobernador entiende que es la ciudad capital y que hay que potenciarla y desarrollarla cada vez más.

Elecciones 2027 en Santa Fe

-¿Cómo imagina la elección local en 2027? ¿Puede llegar a haber internas? ¿Poletti deba tener la chance de buscar otro mandato?

-Pienso en que Unidos siga gobernando la ciudad de Santa Fe. Sea el candidato que sea, tiene que ser de Unidos. Lo digo con total convicción, porque creo que se hacen las cosas bien. Me imagino a Unidos gobernando la ciudad, tratando de tener alternativas importantes de renovación, también de dirigentes que se vayan consolidando. Todo interés de reelegir es legítimo, como también lo es participar y ser alternativa siempre y cuando se alinee a ese proyecto de Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechobasile/status/2001106095222247766&partner=&hide_thread=false Las obras en Santa Fe avanzan! https://t.co/j4tF2L5Cpz — Checho Basile (@chechobasile) December 17, 2025

-En la provincia, ¿le gustaría ver la reelección de Pullaro?

-Sería importante, porque se han hecho grandes transformaciones de fondo en la Justicia, en la seguridad, en la educación. Ese camino está marcado por Maximiliano Pullaro y por su convicción de llegar a cada rincón de la provincia y porque hay equipos de trabajo que están trabajando muy bien. Obviamente ,que va a pasar, como te decía en la escala local, que habrá intereses particulares y legítimos de espacios que quizás quieran también competir. Bienvenido sea para la salud de Unidos, pero estoy convencido de que Pullaro puede ser reelecto tranquilamente.

El 2026 y el Concejo de Santa Fe

-¿Cuáles son los temas más importantes en la agenda del Concejo?

-No vamos a hacer una reinvención del Concejo porque entendemos que institucionalmente está muy bien y ha dado respuestas. Generó debates en el Foro de Concejales Metropolitanos o en el foro del Concejo joven y mayor. Eso va a continuar. A la vez, queremos que el Concejo tenga al vecino como protagonista, que la palabra del vecino se escuche, se valore y visibilice. Eso implica no solamente trabajo hacia adentro, sino hacia afuera. Somos personas con anclaje territorial, nos gusta estar en el barrio y seguramente el Concejo va a estar por los barrios de Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechobasile/status/1998443776876896411&partner=&hide_thread=false Hoy asumí un nuevo desafío en el Concejo Municipal,

Ser elegido presidente del Concejo por unanimidad es un honor que valoro muchísimo. Gracias a cada concejal por haberme elegido para conducir este cuerpo

Y gracias por la confianza, sobre todo, a los santafesinos y santafesinas. pic.twitter.com/RTKmlRV55l — Checho Basile (@chechobasile) December 9, 2025

-En el municipio dicen que este año enviarán el mensaje sobre el tema de la autonomía.

-Hablamos con el intendente para establecer alguna agenda a partir de febrero. El vecino quizás no interpreta la autonomía municipal, pero es muy importante para el mediano y largo plazo de la ciudad. Vamos a discutir los próximos 30 o 50 años en términos financieros, económicos, de facultades que vamos a tener como ciudad para poder definir qué hacemos en seguridad, educación, salud, movilidad urbana, planificación, con la estrategia que queramos desarrollar para que Santa Fe crezca.