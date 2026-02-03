Santa Fe: un revés judicial en Nueva York acelera la caída de Bioceres y pone bajo la lupa a su CEO

Federico Trucco, el CEO de Bioceres, apareció en pantallas de Nueva York cuando la firma de Santa Fe comenzó a cotizar en Wall Street.

Bioceres no para de sumar malas noticias. La biotecnológica con sede en Santa Fe sufrió un revés judicial en Nueva York y perdió el control de una de sus unidades de negocios. Todo apunta contra el management que lidera Federico Trucco . Como consecuencia de los traspiés, sus acciones siguen en caída y peligra su cotización en Wall Street .

Durante la última semana de enero, la Corte de Nueva York emitió una sentencia contra Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX) -firma que cotiza en Estados Unidos - en el pleito que le inició un grupo de acreedores liderados por un fondo de inversión llamado Jasper Lake Ventures .

El reclamo surgió en noviembre pasado, cuando el consorcio de acreedores presentó una demanda acusando a BIOX de haber defaulteado unos pagarés que emitió a mediados de 2022 por US$79 millones. Bioceres negó los hechos y hasta presentó una contrademanda que no tuvo demasiado éxito.

BIOX había emitido esos pagarés en busca de fondos para comprar Marrone Bio Innovations -hoy llamada ProFarm -, una firma de Estados Unidos que desarrolla productos biológicos innovadores. De hecho, Bioceres puso como garantía de la deuda las acciones de la propia ProFarm .

En junio de 2025 avanzó con una reestructuración de la deuda ante los primeros contratiempos, pero los acreedores notificaron igual un incumplimiento y la Corte de Nueva York autorizó la subasta de esas acciones, que tuvo una sola oferta: la del propio consorcio de acreedores, que se las quedó por US$15 millones.

El detalle es que BIOX había comprado ProFarm en 2022 por US$236 millones y, según inversores, en la actualidad estaba valuada entre los US$80 y los US$100 millones. Es uno de los argumentos que utilizó Bioceres para apelar la decisión judicial y buscar revertirla en segunda instancia. Por lo pronto, Jasper -el fondo de inversión que lidera el consorcio de acreedores- ya le informó a la Securities and Exchanges Commission que, tras la decisión judicial, se quedó con el 12% de las acciones ordinarias de BIOX.

Wall Street, en riesgo

Ese último dato no es menor. El cerebro de la ofensiva de Jasper Lake Ventures One LLC es Noah Kolatch, que durante tres meses del año pasado formó parte del directorio de BIOX y renunció luego de que sucedieran los primeros incumplimientos. Kolatch fue la cara visible de las quejas de los inversores contra el management que lidera el CEO Federico Trucco, asediado por las críticas que lo sindican como el principal responsable de la caída de unicornio nacido en Rosario a partir de errores en sus decisiones.

BioceresBaseRosario Los cuarteles de Bioceres en Rosario, Santa Fe.

Entre las críticas que le achacan a Trucco figura, justamente, la compra de ProFarm. No sólo porque en ese momento BIOX salió a tomar una deuda equivalente al 25% de su capital, sino también porque ProFarm había informado pérdidas anuales por US$11 millones. El management decidió avanzar igual y el plan no salió como era esperado.

Trucco defendió sus decisiones diciendo que lo que pasó fue que los chacareros venían a un ritmo alto de compra de insumos porque se stockeaban esperando una devaluación. Como esa devaluación no llegó, dejaron de existir incentivos para continuar con el ritmo de compras. A los inversores no les alcanzó.

La caída de las acciones

Mientras se desarrolla esa batalla, la cotización de BIOX en Wall Street perforó el peligroso piso del US$1 por acción. Si se mantiene así por treinta días, Nasdaq le enviará una deficiency note que activa un plazo de seis meses para volver a cotizar por encima de US$1 por, al menos, diez días seguidos.

Si ese requisito no se cumple -y no se le otorga una prórroga de seis meses más-, Bioceres será deslistada del Nasdaq y dejará de cotizar en Wall Street. Es un proceso a mirar de cerca dado que hay rumores de mercado que señalan a los propios inversores como los que están empujando la acción hacia abajo para presionar a Trucco y el management a presentar su renuncia.

Los otros problemas del unicornio con base en Santa Fe

Tras la pérdida de ProFarm, a BIOX le quedaron dos unidades de negocios y en ambas hay nubarrones en el horizonte. Por un lado está Bioceres Semillas, que se encargaba del desarrollo, producción y comercialización de semillas -uno de los corazones históricos de la firma-.

En las últimas semanas, BIOX anunció que dejaría de controlar toda la cadena de valor y sellaría alianzas con algunas empresas para ceder la comercialización y así enfocarse en el desarrollo y cobrar las regalías. Ese cambio de modelo de negocios fue insumo para otra de las críticas al management.

La otra unidad de negocios es Rizobacter. Es el caballito de batalla del grupo Bioceres, ya que es líder en bioinsumos. Sin embargo, está atravesando un período de reestructuración crediticia que aún no se cerró y genera tensión. De hecho, a Rizobacter le degradaron sucesivamente la calificación, dato importante a la hora de salir al mercado, durante los últimos seis meses. Lógicamente, paga el costo del estrés financiero de su controlante.

BioceresSemillas Bioceres Semillas, una de las unidades de negocios de Bioceres.

El frente argentino, complicado

Lo que viene sucediendo con BIOX en Nueva York es importante porque es la primera vez que se blanquean problemas para la firma en esa plaza y se pone en riesgo su cotización en Wall Street. Bioceres ya viene con ruidos en Argentina desde que, a mediados del año pasado, defaulteó unas obligaciones negociables en lo que fue la primera señal de alarma. Ese hecho terminó desencadenando que, sobre el final de 2025, Bioceres pida su propio concurso de acreedores y un juzgado porteño le embargue las cuentas por el reclamo de otro acreedor.

Sin embargo, la empresa le venía bajando el precio al frente argentino ya que, en una maniobra más que opaca y bastante cuestionada, había desligado a Bioceres SA de Bioceres Crop Solutions Corp, que ahora depende de una firma con sede en un paraíso fiscal.

Sin embargo, la pérdida de confianza es cada vez peor: el portal Rosario3 reveló que la Bolsa de Comercio de Rosario vendió sus acciones de Bioceres y otro medio, Bichos de Campo, contó que en el juicio por el que le embargaron las cuentas a la firma asediada no encontraron más de $550 mil pesos cuando la deuda es de más de US$100 mil dólares.