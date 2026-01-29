Maximiliano Pullaro quiere vender gas natural con una empresa estatal, pero no consigue la aprobación de Milei

El vínculo de Javier Milei y Maximiliano Pullaro encontró un escollo más . El gobernador quiere poner a Enerfe , una empresa estatal del rubro energético, a comercializar gas natural en ocho ciudades del norte de Santa Fe que hoy no tienen el servicio. Sin embargo, la iniciativa está parada hace meses porque Enarsa no le da luz verde.

El tema se habló en la reunión que el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, mantuvo con Daniel Gonzalez Casartelli , secretario de coordinación de Energía y Minería de la Nación, el último miércoles. Para avanzar, Enerfe precisa que Enarsa la habilite a operar la red de distribución, que en algunos casos está construida y ociosa desde 2019, para desplegar la red domiciliaria. Es el último paso, ya que el Enargas , ente regulador del área, ya le dio la autorización.

“El gobierno de la desregulación no mueve un expediente para sacarse un quilombo de encima”, se quejaron en la Bota. “Si avanzan, ocho localidades del centro y norte de Santa Fe pasarían a tener gas y sus empresas se volverían mucho más competitivas”, dimensionaron. Beneficiaría a unas cien mil personas de localidades como Malabrigo , Villa Ocampo , Vera , Florencia , Romang , San Javier , Helvecia y Arrufó .

A cargo de la nueva red estaría Santa Fe Gas y Energías Renovables , el nombre formal de Enerfe . Se trata de una empresa con participación estatal mayoritaria de la provincia de Santa Fe creada para desarrollar infraestructura energética, principalmente gasoductos, y promover energías renovables. Su objetivo es mejorar la competitividad productiva y ampliar la red de gas natural a zonas sin cobertura. Está presidida por Rodolfo Giacosa , un radical expresidente comunal de Josefina .

El servicio que quiere brindar el gobierno provincial a través de Enerfe requiere, además, ciertas obras para extender el tendido domiciliaro en alguna -no todas- de las ciudades beneficiadas. Para financiar esas obras, las fuentes involucradas informaron que la empresa cuenta con un fondo rotatorio que permitirá hacerle frente a ese “gasoducto de cercanía”.

PucciniGas Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

El gas utilizado saldría de Vaca Muerta y se destinaría a hogares y consumidores medios. La tarifa sería la misma que la que abonan quienes se abastecen por la red de Litoral Gas, que está regulada de acuerdo a los subsidios correspondientes y varía de acuerdo a la temporada. A los grandes consumidores solo se les prestaría asistencia técnica, ya que compran directamente en boca de pozo.

El otro gol de Maximiliano Pullaro

Otro de los temas que estuvieron presentes en la reunión de Puccini con Gonzalez Casartelli fue el de los sobreprecios en la tarifa del gas que se vende en Santa Fe. Como contó Letra P, los equipos técnicos de Desarrollo Productivo -que venían siguiendo el tema de cerca en virtud de que se están construyendo cinco gasoductos en la Bota- descubrieron que se estaba cobrando como importado gas que, en realidad, salía de Vaca Muerta. Las provincias afectadas son, además de Santa Fe, Córdoba y algunas del norte. En la Bota hay más de cuatrocientas empresas que pagan esa tarifa, lo que hizo que el tema sea tomado casi como bandera por el gobierno de Pullaro.

Según explicaron, la cuenca de donde sale el gas que se vende en las provincias define una parte de la tarifa. En Santa Fe, el mix era 55% de gas importado -mayormente de Bolivia- y 45% nacional -de Vaca Muerta-. Lógicamente, el gas importado es más caro, pero a partir de mayo de 2024, Litoral Gas -la firma distribuidora en la provincia, propiedad del fondo de inversión estadounidense Oaktree y de Tecpetrol- comenzó a obtener de Vaca Muerta todo el gas que vendía en la Bota. Es decir, de la cuenca más barata. Ese cambio no repercutió en la tarifa, que debería haber bajado hasta un 20%.

Según revelaron en la Casa Gris, González Casartelli reconoció que la situación se daba porque se había actualizado el mix de cuencas que Enargas le asigna a cada distribuidora. La Casa Rosada, presionada por la situación, había apurado el anuncio de que Enargas estaba trabajando en un “sinceramiento de los mix de cuencas”. Sin embargo, no alcanzó: el Tribunal Nacional de la Competencia notificó la apertura de una investigación del mercado que puede desembocar no sólo en un fallo contrario al Estado nacional por no controlar a las distribuidoras de gas, sino también en la orden de devolverle a los usuarios lo pagado de más durante el último año y medio.