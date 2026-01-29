Santa Fe: Maximiliano Pullaro abrió la puerta para que las empresas chinas se involucren en la obra pública

Maximiliano Pullaro aprovechó la visita del embajador de China , Wang Wei , para hacer una invitación que, de prosperar, podría cambiar las reglas de juego de todos los gobiernos provinciales. El radical le propuso al diplomático asiático que las empresas de su país empiecen a participar en las licitaciones públicas de Santa Fe .

La propuesta se dio en el marco de la visita que Wei hizo a la Bota , la primera con tono oficial del embajador. Aunque estuvo antes en territorio santafesino, lo había hecho en ámbitos más informales.

El representante del país oriental estuvo tres días en Santa Fe y fue recibido con toda la pompa: Pullaro lo declaró huésped de honor y lo recibió con una ceremonia a la altura del acontecimiento. Fue el lunes, en la Sede de Gobierno de Rosario , donde cenaron junto a algunos funcionarios. Allí fue que el gobernador le extendió a Wei el convite para que sea trasladado a las empresas chinas interesadas.

En la Casa Gris confirmaron la invitación, pero aseguraron que “Maxi se lo pide a todos” en virtud de una obsesión que tiene el hughense: bajar el costo de la obra pública.

De hecho, a fin del año pasado el gobernador se jactó en una inauguración de que su gobierno ya había bajado un 40% en promedio lo que se terminaba pagando en las licitaciones. “Cuantas más empresas compitan, mejores precios se consiguen”, explicaron cerca de Pullaro.

Esa obsesión ya le ha causado algunos ruidos al gobierno con las empresas constructoras con base en la Bota. El ejemplo más claro se dio en la licitación por el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, que fue ganada por una firma que no formaba parte del elenco clásico de empresas ganadoras, pero que ofertó un 30% menos.

Las constructoras del sector sembraron dudas acerca de la capacidad de la ganadora -Pose S.A.- para cumplir con la obra sin necesitar una renegociación. El gobierno igual avanzó y le salió bien: el tercer carril se inaugura en los próximos días, en tiempo y forma.

Los proyectos de Santa Fe con aroma oriental

En el gobierno dicen no estar pensando en proyectos en particular, pero tras un repaso a la agenda de Wei en Santa Fe se puede intuir hacia donde pueden apuntar los inversores orientales.

El martes hubo una una ronda de negocios encabezada por el embajador y el gobernador en la que participaron unas doce empresas chinas y más de treinta firmas santafesinas. Tras ese evento, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dio una pista: dijo que hay interés en que las empresas chinas conozcan “las oportunidades de inversión en infraestructura portuaria y ferroviaria”.

RondaDeNegociosSantaFeChina La ronda de negocios entre empresas chinas y santafesinas organizada por Maximiliano Pullaro.

En materia portuaria, el proyecto que pica en punta es la reconstrucción del puerto de Villa Ocampo, en el norte santafesino. No es el único al que podrían apuntar. El miércoles por la mañana, Wei y su comitiva visitaron también el puerto de Rosario y la zona franca de Villa Constitución, otros dos lugares con potencial.

Apuesta audaz en materia ferroviaria

En materia ferroviaria hay una iniciativa que se lleva todas las luces: se trata del tren que la Casa Gris quiere que una Granadero Baigorria con Villa Gobernador Gálvez, atravesando toda la costa rosarina del Río Paraná, quizás la apuesta más audaz en términos de obra pública del gobierno.

No escapa al análisis el hecho de que no se trata sólo de intenciones. Santa Fe fue una de las provincias que salió al mercado internacional y consiguió US$800 millones en Wall Street que piensa utilizar en obra pública. En ese sentido, la comitiva china tuvo también representantes de firmas vinculadas a las energías renovables y la tecnología, otras dos áreas donde la Casa Gris tiene intereses en crecer.

Aumentar el comercio, el otro objetivo

Más allá de la cuestión de la obra pública, la visita del embajador chino estuvo atravesada por la intención de que el comercio entre Santa Fe y el país oriental crezca. China es el tercer socio de la Bota, luego de India y Brasil. Por eso, en la Casa Gris se tomó como un gol la invitación a dos ferias: la tradicional Feria de Cantón, que se realiza hace más setenta años y viene decayendo en su importancia a manos de la otra, llamada China International Import Expo, que fue inaugurada en 2018 y es una de las niñas mimadas del presidente Xi Jinping, que asiste todos los años.

En línea con ese propósito, la agenda de Wei en Santa Fe incluyó también una reunión con el intendente Pablo Javkin, en la que se habló de profundizar el hermanamiento existente entre las Shanghai y Rosario.

Hubo, además, una recorrida del embajador por concesionarias rosarinas que venden distintas marcas chinas de vehículos, el nuevo auge del mercado automotor.

No todo fue trabajo para el diplomático: junto a su comitiva, el martes cenó en uno de los restaurantes más atractivos de la ciudad, mientras que el miércoles visitó el Museo del Deporte, donde se sacó una foto con la Copa del Mundo.