Reforma laboral: con Pablo Moyano, los gremios combativos preparan paro y meten presión a la cúpula de la CGT

Moyano recibió este martes a Furlán en la sede de Camioneros. No fue una visita protocolar: el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó para coordinar con el líder camionero las acciones del sector más duro del sindicalismo frente al proyecto de Javier Milei. La reunión selló el rechazo conjunto a una reforma que ambos consideran un ataque frontal a los derechos laborales.

Moyano no descartó sumarse a las movilizaciones que el ala combativa prepara en Córdoba y Rosario. Su incorporación al frente opositor le suma músculo territorial a un espacio que viene articulando medidas sin esperar las definiciones de la cúpula cegetista. El líder camionero había mantenido un perfil bajo en los últimos meses, pero volvió con un alineamiento claro con el sector de gremios que empuja un paro y movilizaciones como parte de un plan de lucha contra el proyecto.

Este martes a las 17, las dos CTA realizarán una conferencia de prensa en la sede de la CTA Autónoma en Buenos Aires. El plenario de las conducciones nacionales buscará definir medidas de fuerza frente al tratamiento legislativo inminente. La convocatoria refuerza la estrategia del sindicalismo combativo de moverse por fuera de los tiempos de la CGT.

Más de 60 organizaciones sindicales, sociales y políticas se reunieron en los últimos días para coordinar movilizaciones en Córdoba y Rosario. El encuentro tuvo como objetivo organizar las protestas en el interior del país, donde el rechazo a la reforma laboral crece con fuerza. Las fechas de las marchas se definirán en función del cronograma parlamentario, por eso se estima que serán la semana que viene. La posibilidad de un paro también crece.

Los tiempos de la CGT

La CGT, mientras tanto, convocó a su Consejo Directivo para este viernes. La reunión servirá para evaluar la situación, pero hasta ahora la central no anunció ningún paro ni movilización. La convocatoria llegó después de que el ala combativa ya hubiera puesto primera con las organizaciones en el interior y la articulación de las CTA.





En los últimos días se especuló con una gira de la cúpula cegetista para reunirse con gobernadores y sumar voluntades contra la reforma laboral. Sin embargo, esas reuniones están en stand by, según confirmaron fuentes sindicales a Letra P.

El contraste entre ambas estrategias es cada vez mayor. Mientras Furlán, las CTA y ahora Moyano avanzan con un plan de acción concreto, la CGT se mueve con cautela. La conducción cegetista enfrenta tensiones internas entre quienes impulsan medidas de fuerza y los sectores más dialoguistas que buscan evitar el enfrentamiento directo con el Gobierno.





Contra reloj

El tratamiento de la reforma laboral en el Congreso está cada vez más cerca. El proyecto que promueve Milei incluye cambios en la regulación de las paritarias, la indemnización por despido y la limitación del poder sindical. La iniciativa genera rechazo en todo el arco gremial, pero las respuestas están fragmentadas entre quienes priorizan la negociación y quienes apuestan a la calle.

La reaparición de Pablo Moyano le da otro peso específico al frente combativo. Camioneros es uno de los gremios con mayor capacidad de movilización y presión en el país. Su incorporación a este espacio no solo suma poder de fuego, sino que también envía una señal política clara sobre el nivel de oposición que puede generar la reforma.