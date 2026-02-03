La Casa Rosada asegura que el nuevo IPC se implementará en agosto

En algunos de los principales despachos de la Casa Rosada ya le pusieron fecha a la implementación de la nueva medición de la inflación que hará el INDEC : agosto. El nuevo IPC, que quedó en una nebulosa tras la estrepitosa renuncia de Marco Lavagna del organismo este lunes, fue ratificado a partir de las proyecciones económicas que maneja la gestión de Toto Caputo .

De hecho, el Ministerio de Economía trabaja para que entonces la inflación comience con cero, lo que significaría un desplome importante si se tiene en cuenta que, durante todo el año pasado, el aumento de precios fue del 31,5%. Aquella cifra, de todos modos, constituyó la inflación anual más baja desde el 2017.

"Para el segundo semestre vamos a aplicar el nuevo método", aseguró una fuente del oficialismo de diálogo directo con el presidente Javier Milei y el Palacio de Hacienda , ante la consulta de la prensa acreditada en Balcarce 50 sobre cuándo implementarán las nuevas mediciones de inflación. Dentro de ese margen, el mes estrella que la cúpula libertaria espera mostrar es agosto.

De lograr esa baja en el índice de precios, el Gobierno se anotaría un triunfo muy relevante en términos económicos, sobre todo si se recuerda que viene de porcentajes elevados: octubre dio 2,3%, noviembre 2,5% y diciembre 2,8%, lo que expuso - al menos hasta la fecha - las serias dificultades para "exterminar la inflación", como prometió el propio jefe de Estado en varias oportunidades. La duda es: ¿el ruido generado por la salida de Lavagna afectaría la credibilidad de los índices? En Balcarce 50 no hacen una lectura política y se limitan a repetir que "no era lógico cambiar el método durante el proceso (de desinflación)".

De camino a fin de año, los mercados y la política en general estarán viendo otra fecha mucho más cercana: el 10 de febrero, cuando el organismo que ahora preside Pedro Lines publicará los nuevos datos de inflación. Por el momento, en la Casa Rosada no se hacen eco de las expectativas sobre los índices que publicarán a futuro, en el medio de los numerosos cuestionamientos de la oposición por haber postergado la nueva medición.

Más allá de la cuestión metodológica del organismo, otro punto curioso que generó todo tipo de suspicacias en el ecosistema político es que, poco después que se conociera el nombramiento de Lines, aparecía en la red social LinkedIn como Open to work, es decir, en la búsqueda de un empleo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2018427244713042401&partner=&hide_thread=false El INDEC informa que el Mag. Pedro Lines asumirá la dirección del Instituto luego de la renuncia del Lic. Marco Lavagna.https://t.co/Ir4waiQGKn — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 2, 2026

El flamante director del INDEC ya formaba parte del equipo del renunciado Lavagna. Se desempeñaba como director técnico desde 2018, es decir, desde la última etapa del gobierno de Mauricio Macri. Desde ese rol, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

Con la gestión libertaria, el nombre de Lines se asociaba a una suerte de interventor del ministro Caputo en los oficios de Lavagna. Es más, se lo solía mencionar como el encargado de postergar la nueva metodología de medición. El propio Milei realizó el pronóstico en diciembre del año pasado, cuando visitó al Gordo Dan en el streaming Carajo. "Para mitad del año que viene o en el mes de agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo’“, auguró.

El acto previsto de Javier Milei para agosto de este año

Si las proyecciones optimistas del Gobierno se cumplen, el primer mandatario tiene previsto realizar un nuevo acto político partidario a modo de celebración del IPC. De hecho, sus estrategas tienen pensado llevar al Presidente, nuevamente, al escenario del Movistar Arena.

Lo locación no es azarosa, ya forma parte de la narrativa libertaria: en octubre de 2023 cerró en este estadio su campaña presidencial ante más de 10 mil militantes, y repitió la misma modalidad, casi a modo de cábala, dos años después, en 2025.