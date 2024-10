Santa Fe: con un paro histórico, el gremio judicial se subleva ante Maximiliano Pullaro

Judiciales de Santa Fe: ¿Qué quieren?

Juan Pablo Langella, representante del sindicato de empleados judiciales, no escatimó en críticas hacia Pullaro: "No tenemos respuesta del gobernador, no firma los decretos, no respeta la Constitución y como integrante del Movimiento Obrero lo vamos a defender a los compañeros judiciales". Según el gremio, los puntos de mayor fricción son la demora en la firma de decretos de designación de cargos, la falta de nombramientos, y la reforma previsional, que no sólo les aumentó los aportes a los trabajadores activos, sino que además puso un tope a las jubilaciones máximas, que en diciembre pasado habían superado 32 veces a una jubilación mínima, y que se concentran, en su mayoría, en los pasivos de ese sector público.