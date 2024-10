Santa Fe: Javier Milei habilitó el nacimiento de un nuevo gremio y suma un jugador al mundo aceitero

Cristian Romero es su secretario general y dice a Letra P que no chocará contra los otros sindicatos existentes. Según comenta, Asiabra dio sus primeros pasos en 2014. Desde entonces, insisten para obtener la personería gremial, que llegó finalmente cunado la gestión libertaria dio la luz verde final.

El vínculo con el resto de los gremios

Romero le explicó a este medio que la oficialización de Asiabra no generará conflictos con la Federación de Aceiteros dirigida por Daniel Yofra. “Tenemos una muy buena relación con la Federación”, aseguró Romero entendiendo que cada sindicato representa a colectivos diferenciados.