Maximiliano Pullaro recibió a la Corte en una tensa reunión sobrevolada por el fantasma de la renovación

Maximiliano Pullaro y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tuvieron su cara a cara cargado de tensión. Con la renovación cortesana como telón de fondo, Rafael Gutiérrez avisó que "no hay límite de edad" y el gobierno pidió "cumplir la ley". La justicia "cara e ineficiente" pide más recursos.

El gobernador de Santa Fe condicionó el encuentro de entrada. No solo porque ofició de anfitrión en la Casa Gris , sino por el estrafalario lugar de su agenda que le otorgó al tribunal cimero: domingo 7.30 de la mañana, una picardía que tuvo como autora intelectual a una funcionaria de bajo perfil en el gabinete de Pullaro . En términos futbolísticos, el gobierno provincial le puso cancha y árbitro a los cortesanos.

Lógicamente, no cayó bien en la Corte . Una ironía de su presidente antes de retirarse de la Casa Gris lo denotó: “Me voy a misa”, avisó. El gobernador se justificó diciendo que era su único momento libre porque luego tenía planificadas un par de recorridas. Hasta subió un video a sus redes un rato antes, contando su agenda. En realidad, fue una movida a dos bandas que buscó incomodar a sus circunstanciales rivales y también mostrarse trabajando en un día y horario inusual, por contraposición a una justicia que considera “cara e ineficiente”.

No hubo asistencia perfecta de parte de los supremos: Mario Netri y Daniel Erbetta ya habían avisado que no irían. Aunque echaron mano a otras excusas -uno adujo razones de salud y otro razones familiares-, a nadie se le escapó el detalle de que son los únicos dos que se salvan de la intención del gobierno de renovar el tribunal cimero. Netri porque ya avisó que en noviembre se jubila y Erbetta por no ser mayor del límite de 75 años que se impone constitucionalmente según la interpretación de los cerebros jurídicos de la Casa Gris.