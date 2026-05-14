La inflación de abril fue de 2,6% y el Banco Central promete una fuerte baja que los economistas no ven

La inflación de abril fue 2,6% y mostró desaceleración tras diez meses al alza. El Gobierno celebró y el Banco Central adelantó que los precios “retoman el sendero decreciente”, con expectativas de una baja “rápida” en los próximos meses. Economistas advierten que la inflación núcleo sigue clavada en 2,5% y que el proceso de desinflación será más lento.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% en lo que va del año y de 32,4% interanual. El dato mensual estuvo impulsado principalmente por Transporte (4,4%) y Educación (4,2%), mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió apenas 1,5%.

El ministro de Economía, Toto Caputo , destacó que la inflación de abril “fue la más baja en cinco meses” y remarcó que la inflación núcleo registró una variación de 2,3%, “la menor desde octubre”.

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017”, sostuvo Caputo.

En la misma línea, el presidente Javier Milei aseguró en redes sociales: “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del Círculo Rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.

El optimismo oficial también quedó plasmado en el último Informe de Política Monetaria del BCRA. Allí, la autoridad monetaria sostuvo que “la ausencia de presiones inflacionarias inerciales” y “la reversión de factores estacionales” anticipan “una rápida disminución de la tasa de inflación mensual en los próximos meses”.

El BCRA argumentó que los aumentos recientes respondieron a shocks transitorios, como combustibles, tarifas y factores estacionales, y aseguró que no hubo “efectos de segunda ronda” sobre el resto de los precios.

La apuesta oficial a la inflación subyacente

La principal defensa técnica del Gobierno para sostener que la inflación bajará con fuerza es el comportamiento de la inflación subyacente.

En el informe monetario, el Banco Central afirmó que el IPC subyacente medido por el IPC-S BCRA promedió 2,3% mensual durante el primer trimestre y sostuvo que la apreciación cambiaria y la apertura económica deberían ayudar a moderar los precios de bienes durante el segundo trimestre.

image

“La evolución del tipo de cambio y la continuidad del proceso de apertura económica permiten prever una moderación en el ritmo de suba de los bienes subyacentes a nivel minorista”, señaló la entidad.

Sin embargo, distintos economistas advierten que justamente esa inflación núcleo es la que muestra mayores dificultades para seguir bajando.

Aunque el Gobierno exhibe la desaceleración desde el pico de 2024 como una señal de éxito, el nivel actual empieza a ser visto por el mercado como un posible “piso inflacionario” difícil de perforar.

Economistas no ven una baja fuerte

Para el director de Equilibra, Martín Rapetti, el proceso de desinflación será mucho más lento de lo que el Gobierno promociona: "No creo que la dinámica inflacionaria cambie demasiado; el proceso será gradual y puede durar varios años", señaló.

El director de Poliarquía Consultores, Alejandro Catterberg, sostuvo que el escenario más probable “no es ni una economía creciendo al 7% con inflación cero ni una crisis financiera, sino algo en el medio”.

Según Catterberg, el Gobierno podría evitar una crisis cambiaria, pero quedar “estacionado” en un esquema de inflación todavía elevada y crecimiento débil. “Vamos a algo en el medio: una estabilidad mediocre”, resumió.

image

En el mercado también observan que varios componentes de servicios siguen corriendo a una velocidad incompatible con una inflación de un dígito anual. Restaurantes, alquileres y servicios regulados continúan mostrando ajustes mensuales elevados, incluso con el dólar relativamente estable.

Banco Central: Toto Caputo, Bausili & Asociados

La defensa cerrada que el Banco Central hace del programa económico entierra la independencia de la autoridad monetaria, conducida por el socio de Caputo en la consultora Anker, Santiago Bausili, y poblada de directores 100% alineados al Ministerio de Economía.

Bausili y Caputo ya habían trabajado juntos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Bausili ocupó cargos en el área de Finanzas bajo la órbita de Caputo.

Toto Caputo Bausili Santiago Bausili, Toto Caputo y la promesa se liberar el cepo a empresas en 2026 Captura de redes

En ese contexto, el funcionamiento interno del Directorio se acopla a los lineamientos del Palacio de Hacienda. Con funcionarios alineados al equipo económico y sin señales de disidencias públicas, las decisiones monetarias aparecen subordinadas a la estrategia política y financiera de Economía.

Así, el organismo que Milei prometía “dinamitar” terminó convertido en una pieza central de la ingeniería financiera oficial: manejo de tasas, administración de pasivos remunerados, intervención cambiaria y coordinación de expectativas forman actualmente parte de una estrategia unificada entre Economía y el Banco Central.

El mayor riesgo, admitido incluso por el propio BCRA bajo su sesgo optimista, reside en la incertidumbre global y el precio de los combustibles. Pero puertas adentro, el desafío es la inercia. Con los precios regulados subiendo al 4,7% (impulsados por transporte y electricidad), la presión sobre el índice general sigue latente, dejando la promesa de una baja "con fuerza" más cerca del deseo político que de la realidad estadística.