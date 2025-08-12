ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Toniolli y Monteverde no descartan jugar por afuera del PJ para enfrentar a Rossi

El Movimiento Evita y Ciudad Futura no quieren al Chivo al tope de la boleta y exploran alternativas. El rossismo sostiene que le corresponde el primer lugar.

Por Agustín Vissio
Eduardo Toniolli del Movimiento Evita junto a Juan Monteverde de Ciudad Futura.

En ese sector interpretan que si no hay llamados por parte de la presidencia del partido -en manos de los senadores- ni apertura de espacios partidarios para discutir la nómina es porque la conducción no quiere o no hay intenciones de que ellos participen. Ante ese panorama, el Evita y la agrupación progresista evalúan seriamente pegar el salto y participar de manera independiente. La herramienta electoral está disponible y la posible dupla para los primeros lugares, también: ¿Toniolli y Caren Tepp?

Eduardo Toniolii, del Movimiento Evita, ocupa una banca en diputados por Santa Fe y busca renovar su mandato.

Eduardo Toniolii, del Movimiento Evita, ocupa una banca en diputados por Santa Fe y busca renovar su mandato.

Por ahora no hay nada cerrado y resta una eternidad política para el cierre de listas, que será el 17 de agosto a la medianoche, pero tampoco hay puentes tendidos entre las tribus. Ante la incertidumbre, se empiezan a proyectar distintos escenarios y posibilidades. Ciudad Futura pisa fuerte en Rosario. Su máximo referente ganó las elecciones a concejales y fue quien encabezó la lista de convencionales del peronismo. Al mismo tiempo, el Evita saca a relucir su armado territorial.

Toniolli Rossi

Tal como contó Letra P, una de las posibilidades era que se repartieran entre las dos tribus el primero y tercer lugar de la nómina. El segundo puesto, en tanto, quedaría para La Cámpora. Hoy por hoy hasta esa posibilidad se volvió difusa y aparecieron nombres de otros partidos. Hay quienes se atreven a decir que una de las llaves podría estar en una orden de carácter nacional.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

La coalición del peronismo se llamará Fuerza Patria. Cierre de alianzas sí, unidad para la lista aún en espera. Se define el 17 de agosto.
