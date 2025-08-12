Santa Fe: Toniolli y Monteverde no descartan jugar por afuera del PJ para enfrentar a Rossi

Eduardo Toniolli del Movimiento Evita junto a Juan Monteverde de Ciudad Futura.

El laberinto del peronismo Las tensiones en los cierres de listas no sorprenden, pero en Santa Fe están escalando a un punto que dificulta avizorar una salida consensuada. Según denuncian en la alianza entre el Evita y Ciudad Futura, no hubo convocatorias institucionales para discutir el armado de la lista para las elecciones de octubre. La unidad era prioridad, pero por el momento aparece lejana.

En ese sector interpretan que si no hay llamados por parte de la presidencia del partido -en manos de los senadores- ni apertura de espacios partidarios para discutir la nómina es porque la conducción no quiere o no hay intenciones de que ellos participen. Ante ese panorama, el Evita y la agrupación progresista evalúan seriamente pegar el salto y participar de manera independiente. La herramienta electoral está disponible y la posible dupla para los primeros lugares, también: ¿Toniolli y Caren Tepp?

Toniolli reunión.jpg Eduardo Toniolii, del Movimiento Evita, ocupa una banca en diputados por Santa Fe y busca renovar su mandato. Por ahora no hay nada cerrado y resta una eternidad política para el cierre de listas, que será el 17 de agosto a la medianoche, pero tampoco hay puentes tendidos entre las tribus. Ante la incertidumbre, se empiezan a proyectar distintos escenarios y posibilidades. Ciudad Futura pisa fuerte en Rosario. Su máximo referente ganó las elecciones a concejales y fue quien encabezó la lista de convencionales del peronismo. Al mismo tiempo, el Evita saca a relucir su armado territorial.

La puja por el primer lugar La disputa es por el primer puesto de la boleta. Rossi asegura que debe ser para él por su recorrido y "alto nivel de conocimiento", según le dijo a Letra P. En el Evita creen que debería ser para Toniolli. Sin un canal de comunicación abierto, ese desacuerdo, por ahora, parece difícil de resolver. Si se sostiene la unidad, algún sector quedará descontento.

Toniolli Rossi Tal como contó Letra P, una de las posibilidades era que se repartieran entre las dos tribus el primero y tercer lugar de la nómina. El segundo puesto, en tanto, quedaría para La Cámpora. Hoy por hoy hasta esa posibilidad se volvió difusa y aparecieron nombres de otros partidos. Hay quienes se atreven a decir que una de las llaves podría estar en una orden de carácter nacional. Qué se juega en Santa Fe La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

