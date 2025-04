El anuncio de la candidatura de Agustín Rossi divide al peronismo de Santa Fe

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1911601244025544797&partner=&hide_thread=false EL TRIUNFO DE LO

COLECTIVO #MásParaSantaFe



La lista del PJ encabezada por Juan Monteverde hizo una gran elección en toda la provincia. Somos la principal fuerza opositora. La Libertad Avanza quedó en tercer lugar.



La construcción colectiva del PJ con Ciudad Futura, el… — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 14, 2025

En La Corriente +, el espacio que responde al exjefe de Gabinete, explicaron que si aparece un nombre mejor posicionado cerca del cierre de listas, Rossi no tendría problemas en correrse. El tema es que consideran que no hay una figura más competitiva: no solo porque el exdiputado ya tiene un elevado nivel de conocimiento y no se necesitan grandes recursos para posicionarlo, sino también porque consideran que aporta la garantía de confianza que detectaron como exigencia del electorado peronista en los últimos estudios de opinión pública.