Santa Fe: el peronismo selló una alianza de unidad, pero quedó una puerta abierta para la dispersión

La coalición del PJ se llamará Fuerza Patria. Los electrones sueltos que amenazan la concordia por la disputa de las candidaturas. Se define el 17 de agosto.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La plana mayor del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.

La alianza del peronismo en Santa Fe para octubre

El miércoles se produjo un encuentro clave en la sede del PJ que encabezó el presidente del partido, Guillermo Cornaglia. Allí se selló la alianza. Los partidos que la conformarán son el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Partido Santafesino 100%, Ciudad Futura, Partido Solidario, Partido Principios y Valores, Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Patria Grande, Partido Federal y el Movimiento Nacional Alfonsinista. Este jueves será un día agitado, pero al cierre de esta nota no había modificaciones respecto del frente.

“Nos unimos con la convicción profunda de representar a los trabajadores, las y los jubilados, las y los docentes, a quienes producen, a quienes estudian, y a todas las familias que hoy sufren la crueldad del ajuste impuesto por Javier Milei y la sumisión de Maximiliano Pullaro a esa doctrina de hambre, exclusión y muerte”, declara el comunicado en el que se anuncia la nueva alianza.

Unidad pero con la puerta abierta

Más allá de la conformación de la alianza que fue comunicada, las negociaciones siguen al rojo vivo para la confección de la boleta. Agustín Rossi sigue pujando por querer encabezar la nómina y Eduardo Toniolli, del Evita, también. En el medio aparece la intención del perottismo de participar, aunque niegan rotundamente la posibilidad de jugar por afuera. También el rol de La Cámpora, que ocuparía el segundo lugar de la lista, y el papel que quiera ocupar el Frente Renovador. La disputa parece ser una calesita y vuelve al inicio de la discusión: ¿quién encabeza la lista?

Esa pregunta no tiene respuesta hasta el momento. Tampoco asoma un camino que no vaya a dejar heridos. Ante la consulta de Letra P a una fuente importante del justicialismo sobre si es posible que no se concrete la lista única, aseguró: “Depende de cómo cierren las listas. Se resuelve ese día”. La puerta a que algunos sectores tomen su camino está abierta.

No habrá inscriptas otras alianzas del panperonismo. De todas maneras, eso no quita que el panorama cambie el 17 de agosto, día en el que cierran las listas. En caso de ser necesario hay tribus que tendrían a mano un artilugio electoral para salir a la cancha. Por ejemplo, Hacemos, el sello del perottismo, no está integrado en el frente.

“Apostamos a la unidad de todos, pero si finalmente con esa unidad de algunos no estás conteniendo al conjunto…”, ilustró otro dirigente del PJ ante la consulta de una posible ruptura. “Igual esperemos que no sea necesario”, completó. La temporada de rosca se extenderá y hay quienes creen que la palabra de Cristina Fernández de Kirchner podría zanjar diferencias y ordenar al peronismo local.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

