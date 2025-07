Santa Fe: intendentes del peronismo le pidieron a José Mayans que CFK les haga lugar en la lista de octubre

En general, se trata de un grupo de caciques territoriales disidentes dentro del Partido Justicialista . No forman parte del grupo llamado Vamos Santa Fe , el colectivo de intendentes y presidentes comunales que lidera Pablo Corsalini , mandamás de Pérez . Ese grupo, si bien se reivindica autónomo y se lidera a sí mismo, se mueve bastante más en sintonía con la conducción del PJ que encarnan los senadores. De hecho, Corsalini hoy es constituyente reformador de Santa Fe .

El variopinto grupo quiso asegurarse de que no quedara figura con poder de decisión en el ecosistema peronista sin que le llegara su mensaje. Por eso propiciaron el encuentro con el formoseño, jefe de bloque del justicialismo en el Senado y hombre de vínculo directo con Cristina Fernández de Kirchner . El sherpa para ese encuentro fue Marcelo Lewandowski . En agenda, queda un encuentro con Sergio Massa , para el que recurrieron a Diego Giuliano , y hasta se baraja otro cara a cara con Máximo Kirchner , algo que le pidieron al exdiputado Marcos Cleri , jerarca de La Cámpora en la Bota .

IntendentesPJSantaFeMayans La reunión de José Mayans con los intendentes del PJ Santa Fe.

Los intendentes dejaron claro que fueron a pedir por ellos, pero que no le sacaron la bolilla negra a nadie: “No hablamos de nombres, pero queremos caras nuevas, más frescas”. No lo dicen, pero es claro: no aceptan a Agustín Rossi como candidato y tampoco compran las opciones de Eduardo Toniolli o la de Roberto Mirabella. Quieren que un alcalde sea el candidato.

¿Quién de ellos puede serlo? Alguno, como Santacroce, ya se anota. El de Funes presentó una nota en el PJ pidiendo internas partidarias para dirimir las candidaturas y reconoció en más de una entrevista su voluntad de jugar. “No queremos candidaturas puestas a dedo ni desde Buenos Aires ni desde acá. No puede el fracaso del pasado ser la solución del futuro”, dijo.

El río revuelto del peronismo de Santa Fe

Así las cosas, el peronismo de Santa Fe suma otro factor de tensión faltando poco menos de un mes para el cierre de listas del 17 de agosto. El primero en mover fue Rossi, quien presentó su renovada agrupación -La Corriente+- y avisó que quería ser candidato a diputado. A su lado destacaban que, además de un alto nivel de conocimiento entre el electorado -algo difícil de construir con un nuevo postulante en medio de un clima antipolítica-, el exministro de Defensa cumplía con una exigencia que surgía en los focus entre votantes del peronismo: lealtad, garantía de confianza.

Sin embargo, más de un espacio no traga la postulación de Rossi. El primero en levantar la mano fue el Movimiento Evita, que tiene a Toniolli lanzado a buscar su renovación y cuenta con el apoyo nada desdeñable de Juan Monteverde. También se anotó en la lista Roberto Mirabella, el diputado del espacio de Omar Perotti cuyo mandato también vence este 2025. En ese sentido, el rafaelino hizo una movida similar a la de Santacroce y pidió internas partidarias.

Agustín Rossi Agustín Rossi, el principal apuntado para encabezar la boleta del peronismo de Santa Fe en octubre.

El problema es claro: hay al menos cuatro tribus reclamando lugares con expectativa de entrar y no hay lugar para todos. Los operadores calculan que de los nueve escaños que se disputan en Santa Fe, el justicialismo puede llevarse tres -justo los que renueva-. Encima, en cualquier escenario que se plantee se descuenta que La Cámpora se quedará con el segundo lugar de la lista, reservado para una mujer. Quedan dos lugares reclamados por el rossismo, el Evita, el perottismo y los intendentes. Una alquimia difícil.