Maximiliano Pullaro le abre a Martín Llaryora los puertos de Santa Fe para la industria cordobesa

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, flamantes artífices de un nuevo frente electoral nacional.

Maximiliano Pullaro busca consolidar la nueva alianza Provincias Unidas más allá del juego electoral y en ese plan pretende abrirle los puertos de Santa Fe a su par de Córdoba, Martín Llaryora, con el fin de que los sectores con perfil exportador de la economía cordobesa puedan partir por el río Paraná hacia el resto del mundo.

Este miércoles, los ministros de Producción de ambas provincias, Gustavo Puccini y Pedro Dellarosa recorrerán las terminales de Rosario, Villa Constitución y la capital provincial. Los funcionarios estarán acompañados por representantes del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible y de las cámaras de industriales metalúrgicos y de componentes y de empresarios mineros, todas con base en la provincia de Córdoba. Por Santa Fe, dirán presente delegados de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Federación de Industriales y de la Cámara del Comercio Exterior de Santa Fe, además de la Secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

PucciniPullaro.jpg Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. La sinergia entre Santa Fe y Córdoba La movida surge como acción complementaria del primer acercamiento que tuvo lugar en mayo, cuando las dos provincias firmaron un convenio que permitió a Córdoba contar con una zona franca en el puerto de la capital santafesina. La cesión en comodato comprende una superficie de más de 10 mil metros cuadrados para la actividad portuaria. La expectativa es que los cordobeses se puedan hacer cargo de las obras de infraestructura para destinar el lugar al depósito de contenedores, previo a los embarques. Lo que busca Santa Fe con la entrega es poder aumentar el volumen de cargas del puerto de la capital.

“La logística define el desarrollo de un país. Necesitamos una Argentina con mirada productiva y federal, con una Región Centro motorizando el crecimiento”, expone el Ministro de Desarrollo Productivo. En las alocuciones de Puccini nunca faltan los conceptos "logística", "productivo" o "federal". Estas zonas del discurso, también presentes tanto en Pullaro como en el resto de los actores de Unidos, sirven como tinte de contraste a la hora de confrontar con el gobierno de Javier Milei, que no ha priorizado las obras de infraestructura desde que llegó al poder.

En ese sentido, otro de los tópicos de las reuniones que comenzarán el miércoles por la mañana tendrá que ver con la posibilidad de reactivación de los trenes que conectan Santa Fe y Córdoba. Puccini destacó el interés del sector minero por reconectar las provincias a través de un ramal del tren de Belgrano Cargas, actualmente operativo hasta San Francisco. La extensión y mantenimiento de la red ferroviaria argentina no ha sido ni por asomo prioridad de la gestión libertaria hasta el momento.

El grito federal de Provincias Unidas Santa Fe también busca acercar a más provincias al puerto de Rosario, que sumó nuevos destinos desde aquel convenio firmado en mayo a la fecha. Con la minería entre ceja y ceja por su exponencial crecimiento exportador, una comitiva santafesina también acercó el modelo logístico al norte argentino a través de una presentación en Catamarca. En aquella reunión, también participó Llaryora, aliado fundamental de Pullaro en la búsqueda de la consolidación de la Región Centro como eje político. Los movimientos en tándem del santafesino y el cordobés desde que asumieron sus gobernaciones se encausaron finalmente en el frente electoral que competirá en octubre como tercera vía bajo la denominación de Provincias Unidas. El scrum de gobernadores también es integrado por Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

