Fuerza Patria tiene lista en Morón, pero Lucas Ghi y Martín Sabbatella siguen en guerra total

Con la boleta de Fuerza Patria habilitada Axel Kicillof desembarca en Morón en medio de la tensión

Gracias a una medida cautelar, la boleta de Fuerza Patria podrá competir en Morón pese a la guerra entre el intendente Lucas Ghi y su antecesor en el cargo, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella , que los había dejado al borde de tener que competir cada uno por su lado con una boleta corta porque la Justicia Electoral no oficializó la nómina debido a que fue presentada fuera de término.

Con todo, la resolución no pone fin a la interna en el distrito. En ese marco, y con cero diálogo y coordinación entre las partes, este martes desembarcará en el municipio el gobernador Axel Kicillof . Encabezará una serie de inauguraciones en el marco del primer tramo de su campaña.

Luego de que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no oficializara la lista de unidad que con fórceps había logrado conformar el peronismo de Morón, José María Ghi , Mariano Spina y Oscar Conde , candidatos de la nómina -uno de cada pata del peronismo-, presentaron una medida cautelar.

La habilitación la resolvió el juez suplente Marcelo Mauro Gradin , del fuero contencioso-administrativo bonaerense. Por lo que la nómina encabezada por el hermano del intendente y conformada por los tres espacios podrá competir el próximo 7 de septiembre.

La tensión es total entre las partes, que no tienen diálogo entre sí. La mínima coordinación existente se da a través de la intervención del ministro de Infraestructura y primer candidato a senador por la Primera sección electoral, Gabriel Katopodis . Mientras tanto, cada sector hace su campaña.

Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini.

La guerra entre Sabbatella y Ghi es total. Ghi desmanteló la Secretaría de Salud que manejada el sabbatellismo. Despidió a veinte personas alineadas con el exintendente y en Nuevo Encuentro denuncian que les bajó el sueldo a otras 75 personas.

El desembarco de Axel Kicillof

En medio de esas tensiones, el gobernador desembarcará en el distrito. Según la agenda comunicada este lunes, estará inaugurando un edificio para la escuela n° 48, una obra financiada a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento con una inversión de 1.059 millones de pesos.

Luego, entregará equipos hospitalarios por 231 millones en el Hospital Interzonal de Agudos de Morón. Además, recorrerá las obras de remodelación del servicio de anatomía patológica, con una inversión de 255 millones de pesos.

Nuevo Encuentro Lucas Ghi y Martín Sabbatella.jpg

La dirigencia nucleada en Nuevo Encuentro y los sectores cristinistas del distrito pretenden participar, en especial los candidatos a concejales que integran la lista. No obstante, al cierre de esta nota todavía había dudas sobre la inclusión de Sabbatella y de su esposa, Mónica Macha, candidata a senadora por la Primera sección.