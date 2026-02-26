Santa Fe: fundadores de Bioceres denuncian maniobras para facilitar la quiebra en plena disputa judicial

Los directores y fundadores de la firma Bioceres S.A. , la empresa biotecnológica de Santa Fe vinculada con el agro, denunciaron un nuevo intento de extorsión por parte del empresario Juan Sartori en el marco del conflicto societario que atraviesa la compañía.

Según señalaron, la convocatoria a una nueva asamblea responde a una decisión unilateral del actual accionista mayoritario, una herramienta de presión contra quienes condujeron la firma durante más de dos décadas y que es parte de una estrategia para apoderarse de Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX), la sociedad que cotiza en Wall Street .

La conducción histórica rechazó la caracterización que presenta la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones. Respecto de la asamblea, afirman que no se trata de una convocatoria impulsada por socios fundadores ni de una decisión colectiva, sino de un acto unipersonal.

En ese sentido, remarcaron que no participaron del llamado ni convalidan sus alcances. Las medidas adoptadas, indicaron, apuntan directamente contra quienes impulsaron un proceso de reestructuración financiera orientado a preservar la continuidad operativa de la compañía y evitar su quiebra.

La actual disputa en Bioceres S.A. se originó tras el cambio de control accionario concretado a mediados de 2025. Los directores y fundadores denunciaron entonces una estrategia “extorsiva” orientada a quedarse con Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) .

El conflicto se profundizó luego de la asamblea del 15 de diciembre de 2025, en la que se removió al directorio histórico y se designó una conducción unipersonal. Días después, el 26 de diciembre, se presentó un pedido de quiebra de Bioceres S.A., lo que implicó un giro respecto de la estrategia que sostenían los fundadores.

BioceresFedericoTrucco Federico Trucco, el CEO de Bioceres, apareció en pantallas de Nueva York cuando la firma de Santa Fe comenzó a cotizar en Wall Street.

En paralelo, el exdirector Federico Trucco promovió una acción de nulidad contra las resoluciones adoptadas en esa asamblea y solicitó una medida cautelar ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario. El 23 de enero de 2026, la Justicia dictó una resolución que suspendió provisoriamente los efectos de las decisiones cuestionadas.

De acuerdo con los denunciantes, la nueva convocatoria a asamblea constituye una reacción frente a esa cautelar. Sostienen que la maniobra busca torcer o desnaturalizar el alcance de una resolución judicial vigente mediante mecanismos corporativos utilizados como forma de presión.

Acusaciones de presión y advertencia institucional

Los fundadores de Bioceres S.A. advirtieron que utilizar herramientas societarias para intentar condicionar o eludir decisiones de la Justicia representa un antecedente institucional grave. A su entender, no se trata de un ejercicio legítimo de gobierno corporativo, sino de una estrategia de confrontación que agrega incertidumbre en un momento crítico para la empresa.

BioceresBaseRosario

También rechazaron que el conflicto tenga origen en diferencias históricas entre accionistas. Según el planteo de los fundadores de la firma, la disputa surge a partir del cambio de control y de la redefinición de la conducción impulsada por el grupo que encabeza Sartori, vinculado a Moolec Science, la firma radicada en las Islas Caimán que tomó participación mayoritaria en 2025.

Para la conducción desplazada, la compañía necesita estabilidad y un proceso de reestructuración serio y transparente. Frente a lo que consideran una estrategia de extorsión, ratificaron su intención de lograr una salida ordenada que preserve el funcionamiento institucional y el futuro de una de las empresas emblemáticas de la biotecnología aplicada al agro en Santa Fe.

Juan Sartori, del Senado uruguayo a Wall Street con BIOX

El vínculo entre Sartori y el grupo empresario se remonta a 2019, cuando Union Acquisition Corp., una firma ligada al empresario, se fusionó con Bioceres S.A.. De esa operación surgió BIOX, la compañía que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York y que se convirtió en uno de los activos estratégicos del conglomerado.

Empresario y exsenador de Uruguay, Sartori es accionista de Moolec Science y posee participaciones en Sunderland, Juventus y Mónaco.