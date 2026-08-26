Santa Fe: Pullaro prepara con Monteoliva un "operativo verano" para reforzar la seguridad en diciembre y enero

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , se reunirá este miércoles en Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . Lo acompañará el ministro Pablo Cococcioni . El objetivo será comenzar a planificar el operativo conjunto para diciembre y enero y evitar un rebrote de la violencia durante el verano.

La reunión está prevista para la tarde de este miércoles y tendrá un perfil estrictamente de gestión. La decisión de anticipar la discusión varios meses responde a una lectura adquirida por la experiencia en la Casa Gris : gran parte de los resultados obtenidos en materia de seguridad depende de planificar meticulosamente el despliegue provincial y federal, particularmente en Rosario .

El foco estará puesto en coordinar fuerzas, recursos y presencia territorial para los dos primeros meses del verano. En la Casa Gris consideran que diciembre y enero representan una ventana sensible y buscan llegar a ese período con el esquema definido, en lugar de reaccionar ante un eventual crecimiento de los indicadores.

La experiencia que miran ocurrió al comienzo de 2025. Después de cerrar 2024 con una caída histórica de la violencia, enero mostró un rebote complejo de afrontar: hubo 38 homicidios en toda Santa Fe y 21 en el departamento Rosario . Recién hacia abril, recuerdan, la tendencia volvió a acomodarse.

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De allí surge la idea de Pullaro de adelantarse esta vez. La reunión con Monteoliva apunta a definir con varios meses de margen cómo funcionará la coordinación con las fuerzas federales y qué ajustes requerirá el despliegue que ambas administraciones sostienen desde el inicio del Plan Bandera .

Los números que Santa Fe quiere sostener

El punto de partida es 2024, el primer año completo de la gestión de Pullaro. La provincia terminó entonces con 176 homicidios, un 55,8% menos que los 398 de 2023 y el registro anual más bajo de la serie analizada. En el departamento Rosario fueron 90, frente a los 259 del año anterior.

El comienzo de 2025 encendió una primera alarma y el año terminó con 204 homicidios en toda la provincia. Sin embargo, durante 2026 los registros volvieron a caer con fuerza: entre enero y junio hubo 73 homicidios en Santa Fe y 45 en el departamento Rosario, los valores más bajos para un primer semestre desde que existen mediciones.

Enero ya había dado una primera señal del buen trabajo, con apenas 12 homicidios provinciales y ocho en Rosario, frente a los 38 y 21 registrados respectivamente un año antes.

Así, el desafío que se plantea ahora el gobierno santafesino es sostener ese piso cuando llegue el período que el año pasado alteró momentáneamente la curva.

Cooperación y competencia

Seguridad sigue siendo una de las áreas de mejor coordinación entre la gestión de Javier Milei y el gobierno santafesino. El Plan Bandera puso a trabajar de manera conjunta a las fuerzas federales y provinciales desde finales de 2023 y continuó incluso en momentos de fuerte tensión política entre la Nación y la Casa Gris.

La convivencia no estuvo exenta de cortocircuitos. A comienzos de 2026 una redistribución de recursos federales generó más de una inquietud en Santa Fe y obligó al ministerio nacional a ratificar la continuidad del esquema. Al mismo tiempo, la fuerte caída de los homicidios abrió una competencia entre ambas administraciones -y sus alfiles electorales- por capitalizar los resultados.

En ese juego de cooperación y disputa, Monteoliva tuvo durante 2026 dos desembarcos en Rosario y acumula cuatro visitas en toda su gestión. En febrero, la sucesora de Patricia Bullrich participó junto a Pullaro de la entrega de 100 camionetas, una postal con la que Nación y Provincia buscaron mostrar el trabajo conjunto detrás de la baja de los homicidios.

ES LA SEGURIDAD Alejandra Monteoliva llega a Rosario con foco en el sector productivo y sin fotos con Pullarohttps://t.co/TQdTVfTp2V — LETRA P (@Letra_P) July 30, 2026

La ministra regresó a fines de julio, esta vez con un perfil menos político: mantuvo contacto con Pablo Cococcioni y supervisó el funcionamiento del Comando Unificado, una de las piezas centrales de la coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Este miércoles la secuencia se invertirá. Serán Pullaro y Cococcioni quienes viajarán a Buenos Aires para reunirse con Monteoliva y empezar a diseñar el próximo capítulo del operativo : el despliegue para diciembre y enero, con la mira puesta en evitar que el verano vuelva a poner presión sobre una curva de homicidios que hoy muestra mínimos históricos.