Adrián Ravier ascendió a Santiago Oría y degradó a Santiago Caputo, aunque después relativizó todo

“Entiendo que sí”. Con tres palabras, Adrián Ravier admitió el empoderamiento de Santiago Oría , el cineasta de Javier Milei , en la construcción de la narrativa oficial. En rigor, con esa respuesta en conferencia de prensa, el vocero presidencial confirmó además el desplazamiento de ese rol de Santiago Caputo , pero más tarde salió a aclarar sus dichos.

A las 17.46, casi seis horas después de su declaración original, Ravier relativizó en Twitter: "No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas".

Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas.

Antes de la contramarcha pública, un traspié más en su carrera como vocero presidencial , Ravier ya había dado explicaciones ante consultas periodísticas. "Santiago Oría se encarga de la comunicación de la imagen presidencial, lo acompaña en sus viajes, es su publicista y el encargado de documentar sus apariciones públicas. Tiene un rol también cada vez más importante en armar la narrativa del gobierno", se explayó Ravier.

En el ecosistema del vocero detallaban que el equipo de Ravier incluye a Juan Carreira , alias Juan Doe en las redes, fundador de La Derecha Diario y enlace del asesor Caputo, quien lleva la comunicación digital a través de la Oficina del Presidente y la Oficina de Respuesta Oficial , que surgió para intentar desmentir notas periodísticas, pero se convirtió en una cuenta propagandística.

"Que es lo que cambió?", se interrogó el propio Ravier: "Que Santiago Oría, por su cercanía y trayectoria al lado del Presidente, cada vez tiene más injerencia en la narrativa del Gobierno, cosa que antes no pasaba, eso quise decir". ¿Y qué pasó con Caputo entonces? "Es asesor presidencial, todas las áreas conversamos con él y escuchamos su posición. No es el responsable de la comunicación".

El Vocero Presidencial, @AdrianRavier , pone el foco en la mirada federal del Gobierno, que despertó la minería, la energía de Vaca Muerta, el agro y las economías regionales que antes no tenían incentivos ni inversión: “El primer punto es, si me lo preguntás como economista,… pic.twitter.com/UxsX3p0VTO

A modo de ejemplo, después de la mesa política de este martes (a la que Caputo asistía luego del faltazo a la reunión de gabinete del día anterior), el asesor se quedó hablando con Toto Caputo: el ministro de Economía brindará este miércoles una conferencia con "anuncios económicos" que están guardados bajo siete llaves.

Un tema que no escapa a la interna libertaria

Las idas y venidas reflejan la incomodidad de Ravier con el tema. Más allá de tener diálogo directo con Javier Milei, quien lo seleccionó como reemplazante de Manuel Adorni, como integrante de la Fundación Faro el vocero está relacionado a Caputo, pero responde al entramado comunicacional que montó Karina Milei con la salida forzada del exjefe de Gabinete y cuya logística está a cargo del secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

Que se hablara del "desplazamiento" de Caputo cayó mal también en el karinismo, donde se encargaron de desmentir un ascenso de Oría, lo cual explica el posteo tuitero del vocero luego de la aclaración previa por mensaje. Lo cierto es que no hay demasiada novedad, más allá de la admisión del vocero luego matizada: como publicó Letra P en septiembre del año pasado, para la campaña electoral, Oría ya había asumido funciones que hasta entonces ostentaba Caputo.

"Gracias Adrián por aclarar que los roles de cada uno de los encargados en las distintas facetas de la comunicación de gobierno siguen de la misma manera", posteó el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, designado en 2024.

Documentalista de La Libertad Avanza que registró el ascensor al poder de Milei en 2023, Oría no sólo tiene ese cargo: se mueve como una sombra presidencial en actividades oficiales. Y en el último tiempo, como sostuvo Ravier en su primer aclaración, ganó terreno en la comunicación digital, y, cuentan en Balcarce 50, hace meses armó una mesa de comunicación con Iñaki Gutiérrez, el CM del Instagram presidencial, y con Shariff Menem, que trabaja en la Cámara de Diputados con Martín Menem, mano derecha de El Jefe.

En paralelo, en mayo Milei recibió en la Quinta de Olivos a un grupo de influencers libertarios llevado por la diputada ultramileísta Lilia Lemoine y el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo. Oría también estuvo presente. El cónclave se promocionó como "un relanzamiento" de la batalla cultural. A modo de contexto, fue el momento más álgido para el Gobierno del caso Adorni y los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, otrora brazo armado digital libertario, se habían llamado a silencio, el mismo que mantienen desde que quedaron relegados de las listas 2025.

El mismo Caputo pareció alimentar un nuevo corrimiento interno en el último tiempo con un tuit que comentó en una las cuentas que se le atribuyen. "Sólo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije", decía el mensaje original, en inglés, al que @slcaputo le agregó: "Verdadero".