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El pacto del colo

Martín Llaryora, Pullaro y Frigerio visitan a Santilli: la reforma electoral, en la agenda con tinta invisible

El jefe de Gabinete recibe al trío en plena avanzada por las PASO y con Milei necesitado de aliados. Rutas, energía y zona fría, el temario de la Región Centro.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro pidieron el fin de las retenciones a Javier Milei y reactivaron la agenda productiva&nbsp;

Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro pidieron el fin de las retenciones a Javier Milei y reactivaron la agenda productiva 

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio eligieron la Casa Rosada como el próximo escenario para ratificar la sociedad política de la Región Centro. Hace menos de un mes reactivaron en San Francisco una agenda común de reclamos a Javier Milei. Este jueves se la llevarán al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Letra P | Nicolás Albera
Nicolás Albera

El Gobierno necesita sostener los puentes con los gobernadores dialoguistas y ese será el marco tácito del encuentro, previsto para el mediodía en la Casa Rosada. Tendrá una agenda institucional concreta. El mantenimiento de las rutas nacionales, los cambios en el régimen de zona fría y el costo de la energía para la industria encabezan el menú que llevarán Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Sin embargo, en ambos lados de la mesa confirman que el proyecto de reforma electoral que empuja la Casa Rosada seguramente será parte de las conversaciones.

Las PASO en la agenda blue

Santilli necesita aceitar el vínculo con mandatarios concentrados en sus gestiones y sus reelecciones, especialmente después de la revuelta de las provincias por la llamada ley de tierras en el Congreso, que volvió a exhibir agujeros en el tejido oficialista.

En la Casa Rosada reconocen que la reforma política es una prioridad. Aunque en ambos lados buscan desteñir el encuentro de especulaciones electorales, la eventual suspensión de las PASO está anotada como uno de los asuntos que puede colarse en la agenda blue.

Milei necesita a los gobernadores dialoguistas no sólo para sostener votos en el Congreso. También para evitar que la oposición termine de ordenarse y contener una interna de la derecha rumbo a 2027.

La oferta de los gobernadores a Diego Santilli

En esas finas bandas ocurrirá la reunión de Santilli y los tres referentes políticos de la zona núcleo. Llaryora, Pullaro y Frigerio ya hicieron pública su preocupación por las fuertes subas en las boletas de luz para el sector productivo e industrial, impulsadas por los incrementos de Cammesa y la resolución 976/23. Según pudo reconstruir Letra P, pedirán facilidades de pago en cuotas.

Las uniones industriales de las tres provincias de la zona núcleo vienen levantando la voz por el aumento de los costos para sostener la producción y la falta de previsibilidad.

Martín Llaryora y otros gobernadores en la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Martín Llaryora y otros gobernadores en la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete

En cuanto a zona fría, exigen frenar los recortes proyectados al régimen de subsidios al gas natural que benefician a la región o bien acordar mecanismos de compensación.

Llaryora fue uno de los primeros gobernadores en salir al cruce de la quita de subsidios que tendría un impacto de $12.000 millones y afectaría a más de 600 mil familias.

El trío indivisible de la Región Centro

Sobre estos ejes, el trío es insistente y se mueve de manera conjunta, en especial desde que el nexo con la Casa Rosada es Santilli. La historia los antecede y las ligas de gobernadores siempre han tambaleado ante ofertas exclusivas del poder central.

Es también esta agenda conjunta un reaseguro para evitar que las negociaciones bilaterales rompan la estructura que Llaryora, Pullaro y Frigerio vienen tallando pese a las realidades políticas diferentes que atraviesan en sus bastiones.

También un escudo contra presiones partidarias. Llaryora, por ejemplo, viene recibiendo mensajes públicos sin filtro de referencias del peronismo después de la cumbre entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, donde el PJ se abroqueló para defender las PASO. Básicamente, le exigen que elija bando.

Hay agua en la pileta porque el ministro coordinador prometió una nueva etapa que se verificó con gestos concretos para las tres provincias. Aportes del Tesoro Nacional (ATN), traspaso de rutas, autorizaciones para toma de deuda o giros extraordinarios marcaron el comienzo de la relación. Sin embargo, eso no termina de alinearlos como cada tanto se los recuerda la cuesta empinada para juntar votos en el Congreso.

Quizás ahí radique el verdadero valor del tridente.

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