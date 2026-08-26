Diputados: Hugo Passalacqua armó un bloque con Gustavo Sáenz, pero no lo pudo sumar a la foto

Sin el control del histórico Carlos Rovira , el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , presentó este miércoles el bloque Argentina Federal en la Cámara de Diputados. Lo integran quienes pertenecían a Innovación Federal, que incluye a cuatro misioneros y el trío que responde al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz , quien no viajó para estar en la foto. Se agregarían dos aliados del salteño.

"Tenía la inauguración del aeropuerto en Salta y no podía estar", justificaron sus voceros en el Congreso. Si bien Sáenz había anticipado que no estaría, los misioneros tenían expectativa de que viajara a Buenos Aires, molesto por haber sido destratado por la senadora libertaria Emilia Orozco durante la visita de Sandra Pettovello . El bloque debutó con gestos a la Casa Rosada: sus integrantes dieron cuórum y hasta se animaron a posar para las fotos junto a Martín Menem .

Sin el salteño en el Salón de Pasos Perdidos, la presentación fue deslucida: Passalacqua se tomó una foto con los diputados, pero no quiso hablar. La bancada la preside el exgobernador Oscar Herrera Ahuad , quien acompañó a su mandatario en la ruptura con Rovira. "Vamos a ir mano a mano, ley por ley. No nos alineamos con nadie. Lo que hacemos es defender nuestra provincia. En algunas cosas estaremos de acuerdo con el Gobierno y en otras no", anunció.

El bloque Argentina Federal no cambiará las posiciones del hemiciclo, porque sus nueve integrantes ya compartían una bancada. Los cuatro misioneros son Alberto Arrúa , Yamila Ruiz , Herrera Ahuad y Daniel Vancsik . Por Salta seguirán Yolanda Vega , Pablo Outes y Bernardo Biella .

LLA reunió los votos del PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar el cuórum en Diputados Con 129 legisladores, el oficialismo habilitó el debate y busca avanzar con la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II pic.twitter.com/DuwckRCyOf

Estos siete diputados se tomaron la foto con Passalacqua y entraron al recinto a dar cuórum a la sesión citada por Menem para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

La nota de la bancada no fue presentada oficialmente y, cuando se realice el trámite, podría sumar a los dos diputados que integran IF: el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González. "Los trajo Sáenz. Él debe decidir si los suma", explicaron desde el sector de Misiones, que tomó el rol protagónico del flamante espacio.

El otro objetivo del gobernador misionero es sumar a una alianza legislativa a Catamarca y Tucumán, con tres miembros cada una. "No se trata de conformar un bloque, sino de conciliar ideas", anunció Herrera Ahuad, durante una breve rueda de prensa.

Para la Casa Rosada, la sesión de este miércoles será clave para recuperar la agenda pública y aprobar sus principales proyectos



Santilli trabaja en acuerdos con los gobernadores y se entusiasma con avanzar tras la votación



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Los números de Diputados

El nuevo bloque llegó tras una ruptura de Passalacqua con Rovira, histórico líder de Misiones. "No habló con nosotros durante una semana. Ya entendió la nueva etapa", dijo a Letra P uno de los diputados, convencido de que la interna local quedará atrás. El exgobernador tenía diálogo cercano con la Casa Rosada, mientras que el mandatario actual prefiere más cautela.

De todos modos, para evitar ser tironeado por el peronismo, Passalacqua se mostró con Menem en el recinto, recorrió el palacio y se fotografiaron juntos. Luego, Argentina Federal aportó para el cuórum para la sesión, aunque no fue gratis: incorporó un proyecto para bajar el IVA a la mandioca.

Será un juego de equilibrios permanente. "No podemos ir sin candidato presidencial. Jugaremos a dos puntas hasta el final", contaron desde el sector de Misiones. En Salta, la situación es parecida. O igual.