Maximiliano Pullaro cierra filas con Pablo Javkin y lo proyecta como su Plan A en Rosario

Maximiliano Pullaro no pierde de vista a Rosario . El gobernador espera con ansías el Santa Fe Business Forum y los Juegos Suramericanos para posicionar a la ciudad y contribuir a la continuidad de Unidos en el Palacio de los Leones . El intendente Pablo Javkin , el plan A del radical. Una interna de tres, la opción B.

“Lo veo mucho mejor a Pablo”, le suele confesar Pullaro a su entorno. El gobernador cree, en ese marco, que no es descabellado que el intendente procure ir por un tercer mandato, algo inédito para la historia reciente de la ciudad.

Pullaro remarca que la ciudad vio disminuida de manera notable la cantidad de homicidios y ahora, como consecuencia, es momento de trabajar otras agendas, de recibir inversiones del mundo privado y alentar el deporte, el turismo y la cultura, atributos por los que Rosario siempre fue un faro.

Ambos eventos, más la apertura de obra pública de fondo, como la avenida Newbery en la zona oeste, le darán a Rosario otro tenor. Como suele repetir el propio Javkin, “volvió Rosario” .

Ahora bien, los logros de gestión tienen que tener correlato con la elección local de 2027, sino todo este trabajo coordinado entre la provincia y el municipio no habrá contribuido para el plan de Unidos.

ROSARIO TIENE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PAÍS



Junto a @maxipullaro inauguramos el Invencible Rosario. Es mucho más que un estadio, es legado, deporte y futuro.

Una obra que nos prepara para los Juegos Sudamericanos y que deja infraestructura de primer nivel para los… pic.twitter.com/4PEp21Zjk6 — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 22, 2026

Y en ese marco, Pullaro siente hoy, a cinco meses y monedas del cierre de listas, que su plan A es Javkin. Así lo rubrica un funcionario político de la Casa Gris que, con encuestas en la mano, tiene al intendente dos puntos por detrás del concejal Juan Monteverde, dentro del margen de error del informe, pero creciendo, con una adhesión que ronda el 30% y 35%.

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin hermanados, por ahora

La misma fuente refleja que la aprobación del gobierno provincial en la ciudad es del 48 por ciento. Por ese motivo – interpretan en el Ejecutivo –, sobra margen para trabajar la alianza y sociedad Pullaro – Javkin con ánimo de ganancia para los dos.

Confiado, el gobernador le afirma a quien lo escuche que Rosario no va votar a nadie no alineado con la política de seguridad de la Casa Gris. Por esa razón, intuye que el líder de Ciudad Futura evita trabajar esa agenda, ya que ingresaría en una zona de incomodidad al tener que defender la malograda gestión de Alberto Fernández y Omar Perotti.

Javkin no tiene apuro en decidir, estirará su definición todo lo que pueda. Prolongará su sociedad con el gobernador y seguirá poniendo el foco en la gestión. De esa manera, mientras deshoja su margarita, anula – o condiciona – que asomen otras candidaturas dentro de Unidos en Rosario.

El plan B del gobernador para Unidos

Si finalmente el plan A no macera, Pullaro ya tiene en su cabeza una segunda opción, la construcción de una competencia potente entre tres piezas de la coalición. En ese boceto crece con cada vez más fuerza la figura del PRO Federico Angelini, que se incorporó a la Casa Gris en Seguridad y será uno de los voceros del gobierno en los Juegos. No obstante, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, también podría ser la carta del pullarismo en 2027.

En paralelo rankea la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, que ya se mueve en formato campaña y sabe que no puede permitirse esperar a Javkin. La legisladora siente que esta es su oportunidad y no le preocupa no ser la candidata del gobernador: ella va.

Pullaro completa su PASO en Rosario con una candidatura del socialismo, para procurar comer por derecha, pero también por el lado del progresismo. En materia de nombres, el gobernador tiene una óptima relación con el concejal Federico Lifschitz, pero también respeto y consideración por la ministra de Cultura, Susana Rueda, que ya ganó una elección local de medio término, y también por la diputada provincial Lionella Cattalini, que contrató una agente de prensa en CABA para posicionarse en medios nacionales y enfoca su agenda en justicia y Rosario.