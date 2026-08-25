Tensión en el Consejo de la Magistratura: un juez renunció a la reelección y complica la estrategia de CFK

La renovación de los integrantes del Consejo de la Magistratura es motivo de una feroz disputa entre magistrados, el Gobierno y Cristina Fernández de Kirchner , quien intenta sostener el bloque de seis fieles. Este lunes, el juez Diego Barroetaveña desistió de una presentación que había realizado para exigir su reelección y complicó la estrategia de la CFK.

Ocurre que el reglamento impide repetir mandatos y el representante de los magistrados intentó sortear ese obstáculo con un amparo. Con el patrocinio de Pablo Ariel Palópoli , retiró su presentación. Con su decisión, CFK no podrá usar sus argumentos jurídicos para retener a sus consejeros, como intentó a través de una presentación de los jefes de bloque de ambas cámaras. Desde 2021, el organismo tiene 20 miembros y lo preside el titular de la Corte, Horacio Rosatti .

La expresidenta controla cuatro de los ocho votos, que ocupa por los bloques mayoritarios del Congreso, según la composición de 2022. Son Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (Senado); Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley (Diputados). Sus mandatos vencen a fin de año. Será imposible que CFK maneje esta cantidad de bancas. El peronismo podrá retener la dupla por la mayoría en la cámara alta; pero no en Diputados, donde La Libertad Avanza tiene el bloque más numeroso.

El kirchnerismo también tiene como aliados al rosarino César Grau , representante de los abogados; y al juez Alberto Lugones , quien en las últimas reuniones tuvo gestos favorables al Gobierno. Estos estamentos también renuevan sus bancas en el organismo y la negociación está abierta.

Fuentes del kirchnerismo reconocieron a Letra P su preocupación. Este martes conversaron entre los consejeros para evaluar los pasos a seguir. En los últimos plenarios, Rosatti tuvo problemas para juntar firmas y garantizar la aprobación del Presupuesto, un trámite formal.

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La tensión se debía justamente a los pedidos de jueces y abogados afines para continuar en sus cargos. Barroetaveña desistió de su intención reeleccionista esta semana y en el PJ consideran que se debió a una negociación en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Sospechan que el titular de la lista Bordó, Andrés Basso, negoció con su antecesor, Marcelo Gallo Tagle, para ocupar el lugar de Barroetaveña. Por ahora, el kirchnerismo sostiene su reclamo para que puedan seguir sus legisladores, pero no hay confianza en que prospere. "Los tres jueces de la Corte vienen tomando decisiones conjuntas y no van a cambiar por nosotros", señalan.

La clave de la renovación es si algún sector concentrará una mayoría especial, con la que se puede agilizar los concursos y avanzar con jurys de enjuiciamiento.

Los planes del Gobierno

El Consejo de la Magistratura funciona sin mayorías automáticas. Si bien el kirchnerismo no puede bloquear la mayoría especial con sus seis miembros al menos está en condiciones de forzar un acuerdo unánime del resto del plenario para que exista esa mayoría. Es lo que cambiará en noviembre.

El Gobierno mantiene el voto del secretario de Justicia, Santiago Viola; y del diputado Gonzalo Roca, ambos cercanos a Lule y Martín Menem, quienes tendrán un cupo más desde noviembre por Diputados. Habrá otra banca para el oficialismo que está en disputa: Patricia Bullrich quiere ocuparla, pero su actitud autónoma para negociar pliegos no garantiza que tenga el aval de la Casa Rosada. En el Senado también vencen los mandatos de Luis Juez, quien integra el bloque LLA pero tiene criterio propio; y del radical Eduardo Vischi, quien podría retener el lugar de su bloque. Es probable que lo dispute Maximiliano Abad, con mandato hasta 2029.

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Los votos que se van

En Diputados, dejará su lugar en el organismo Álvaro González, del PRO, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta, pero nunca perdió la fidelidad a Mauricio Macri. El expresidente cuenta además con el voto de Jimena Latorre, consejera por los abogados. El resto de los votos está disuelto en roscas varias, que tal vez en diciembre se ordenen.

Por caso, la abogada Fernanda Vázquez, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi (académico) mantienen una línea abierta con Diego Mollea, un exconsejero por el cupo académico, convertido en un operador judicial en las sombras. Los magistrados completan su representación con Agustina Díaz Cordero (de la oficialista lista Bordó) y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial, la lista alternativa, que suele votar con sus colegas.